Disney+ dévoile “Aftershock” et publie une bande-annonce

Disney+ dévoile la bande-annonce de “Aftershock“, son prochain documentaire.

Prévu pour le 19 juillet, le documentaire signé Disney, “Aftershock“, a droit à sa bande-annonce. Réalisé par Paula Eiselt et Tonya Lewis Lee, le documentaire d’une heure et vingt-six minutes racontera l’histoire de deux pères endeuillés qui ont perdu leur partenaire à la suite de complications évitables lors de l’accouchement et vont à la rencontre d’accoucheurs, de médecins et de gens lambda afin de leur faire prendre conscience de la crise sanitaire aux États-Unis.



Une affiche accompagne également la bande-annonce pour annoncer la date de sortie qui est, pour rappel, fixé au 19 juillet prochain.