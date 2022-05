Mediawan envoi Eric Zemmour en justice pour son clip de campagne

Mediawan et plus précisément Black Dynamite une de ses société de production attaque Eric Zemmour en justice.

Pour rappel, le 30 novembre dernier, Eric Zemmour publié sa vidéo de candidature à la présidentielle. Cette dernière n’a pas manqué de faire réagir. En effet, plusieurs ayants droit ont intenté une action en justice pour “contrefaçon de droits d’auteur”.

Le président de Reconquête ! a utilisé a plusieurs reprises des extraits d’œuvres sans autorisations de ces fameux ayants droit. Parmi ces derniers on compte Gaumont Luc Besson, son ancienne société EuropaCorp et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). La société sous la coupole de Mediawan n’avait pas pu se joindre à cette première action en justice qui avait rendu son verdict le 4 mars dernier condamnant Eric Zemmour, son parti et François Miramont à verser au total 70 000 € aux plaignants. Décision à laquelle le premier intéressé et ses avocats on fait appel. Du côté de Black Dynamite sa plainte récente sera jugé au tribunal le 24 mai prochain. Les séquences concernées sont celles du AouAawe Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes sorti en février 2020.

Source : La lettre A