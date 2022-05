Disney+ dévoile les première images de “The Valet”

Disney+ dévoile la bande-annonce de “The Valet” disponible de 20 mai sur la plateforme.

Après le succès de “The Valet” (2005), Disney reboot le film et partage la première bande-annonce du film à retrouver le 20 mai. Réalisé par Francis Veber et Rob Greenberg, l’histoire raconte celle d’Olivia, une star internationale du cinéma surprise par un paparazzi en compagnie de son amant, Vincent, un homme marié. Pour éviter le scandale, elle demande à son voiturier Antonio, qui apparaît lui aussi sur la photo, de se faire passer pour son petit ami. Celui-ci accepte et passe brutalement de l’anonymat à la célébrité, même si le choc des cultures ne se fait pas sans accrocs. Mais au fil des jours, les différents entre ces amants de pacotille vont peu à peu s’estomper, au point même de révéler l’un à l’autre leur véritable personnalité. Avec au casting :