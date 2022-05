L’ARCOM intervient auprès de Canal+ au sujet d’un placement de produit dans une de ses séries

Suite à un placement de produit pour des jeux d’argents dans la série “Validé“, l’ARCOM met en garde le groupe Canal.

Canal+ diffusait sur MyCanal la seconde saison de sa série “Validé“. Dans les épisodes 3 et 7, un placement de produit en faveur d’un opérateur de jeux d’argents et de hasard était présent. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a été alerté par l’ANJ (Autorité nationale des jeux) car aucun message de mise en garde ne figurait à l’écran.

Sur son site, L’ARCOM précise avoir “demandé à la chaîne de veiller au respect de la réglementation publicitaire et lui a rappelé la nécessité d’apposer un message de mise en garde accessible et aisément lisible par le public sur chaque communication commerciale audiovisuelle en faveur des jeux d’argent et de hasard. L’Autorité a également adressé un courrier d’information à l’ensemble des éditeurs de service de télévision pour les sensibiliser aux conditions dans lesquelles un placement de produit en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard peut être effectué“.

Source : Le blog TV News