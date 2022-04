Apolline de Malherbe menace de “couper le micro” de Rachida Dati

Ce dimanche soir, sur le plateau de la soirée présidentielle de BFMTV, Apolline de Malherbe a menacé Rachida Dati de lui couper le micro.

Ce lundi soir, sur BFMTV, Maxime Switek et Apolline de Malherbe présentaient l’édition spéciale du second tour de l’élection présidentielle, avec la présence de nombreuse personnalités politique. Déjà présente lors des résultats du premier tour sur la chaîne d’information, Rachida Dati, a multiplié les interventions agaçant ses interlocuteurs.

“Clémentine Autain, quand Rachida Dati parlait, j’ai littéralement entendu vos bras tomber sur la table“, s’est exprimé Maxime Switek. “Non, c’est juste que si on compte sur la droite pour lutter contre les inégalités, on n’est vraiment pas sorti de l’auberge“, a répondu Mathilde Panot, députée de la France Insoumise. “Non, mais il n’y a que vous ! Il n’y a que vous ! Vous n’avez pas le monopole de quoi que ce soit ! Notamment dans le social. Et on voit comment vous avez fracturé les territoires“, a coupé Nicole Belloubet, l’ex ministre de la justice.

“Arrêtez d’aboyer ! Je peux finir une phrase ?“

Interrompu par Maxime Switek pour avoir coupé la parole de son interlocutrice, l’élue des Républicains a continué de lancer des critiques contre Clémentine Autain. “Madame Dati, vous êtes élue du VIIe arrondissement. Alors, vos leçons sur les territoires populaires. Pardonnez-moi… Vous repasserez !“, a rétorqué l’insoumise. “Oui, et alors ? Je n’ai pas le droit d’être élue du VIIe ? Pourquoi je ne peux pas être élue dans le VIIe ? Pourquoi ?! Pourquoi ?!“, a répondu Rachida Dati. Agacée, Clémentine Autain a lancer : “Arrêtez d’aboyer ! Je peux finir une phrase ?“.

“Rachida Dati, s’il vous plaît ! Si on veut un débat correct sur le plateau… Rachida Dati… Rachida Dati… S’il vous plaît ! Laissez parler Clémentine Autain. Clémentine Autain, allez-y !“, est intervenu, une nouvelle fois, Maxime Switek. “Non, mais là… Je suis à deux doigts de… Ça suffit là ! Stop ! La démocratie, ça veut dire qu’on s’écoute et qu’on échange madame Dati ! Je peux vous répondre ?! Je fais plus de deux phrases et je peux vous répondre“, s’est désolé la proche de Jean-Luc Mélenchon.

“Moi, je réponds aux attaques“

Clémentine Autain s’est a nouveau fait couper la parole par la membre des Républicains. “Rachida Dati, s’il vous plaît ! Stop ! Stop ! Madame Dati ! Clémentine Autain, s’il vous plaît ! Allez-y !“, a lancé Maxime Switek. “Je ne peux pas finir une phrase. Franchement, c’est insupportable. C’est un débat. Vous dites des choses. Je ne suis pas d’accord. J’ai le droit de vous répondre“, a affirmer la députée LFI. “Moi, je réponds aux attaques quand vous m’interpellez. Je réponds à vos attaques“, a répondu Rachida Dati.

“Ça suffit !“, a coupé Apolline de Malherbe. “Non, mais oh ! Ça va là ! J’ai le droit de ne pas me laisser faire !“, a rétorqué la maire du VIIe arrondissement de Paris. “On va être obligé de couper le micro, c’est quand même dommage d’en arriver là ! On aimerait pouvoir entendre Clémentine Autain“, a menacé la présentatrice avant de laisser la parole à Clémentine Autain.

Source : Pure Médias