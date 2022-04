Jeff Bridges à l’honneur dans la série “The Old Man” sur Disney+

Jeff Bridges aura le rôle principale de la future série original de Disney+, “The Old Man“.

La série original Disney+ dans la section “STAR” inspiré du roman de Thomas Perry, “The Old Man“, avec Jeff Bridges sera bientôt disponible sur la plateforme. Réalisée par Jon Watts et écrite par Robert Levine et Jon Steinberg, l’histoire raconte, dans 7 épisodes de 60 minutes, celle de Dan Chase, un ex-agent de la CIA en fuite depuis plusieurs années et désormais contraint d’assumer son passé pour assurer son avenir lorsqu’il découvre qu’un assassin est à ses trousses. Avec au casting :