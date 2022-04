Disney+ dévoile les nouveautés de son catalogue de mai

Comme chaque mois, Disney+ dévoile la liste des programmes à venir sur la plateforme le mois qui arrive. Voici ce qui arrive en mai sur Disney+.

Le mercredi 4 mai

Disney Les making-of Star Wars : Le Livre de Boba Fett.

Les agents du S.H.I.E.L.D. – saison 7 : par Joss Whedon, Jed Whedon, Maurissa Tancharoen avec Clark Gregg, Ming-Na Wen, Chloe Bennet

Synopsis : Pour leur ultime mission, les agents du S.H.I.E.L.D. remontent le temps, à l’aide du Zephyr, jusqu’au Manhattan des années 1930. L’équipe a pour but de contrecarrer les plans des Chronicoms, tout en évitant d’impacter la ligne du temps. Le moindre changement dans le cours des événements pourrait avoir un effet dévastateur sur le passé, le présent et le futur. Pour empêcher leurs adversaires de remporter la partie, Coulson, Daisy, May, Simmons, Mack, Elena et Deke doivent sauver Hydra.

The Fosters – saison 5 : par Peter Paige, Bradley Bredeweg avec Teri Polo, Sherri Saum, Jake T. Austin

Synopsis : Pensant que la prison était inévitable pour elle, Callie a décidé de se porter volontaire pour prendre la place de la jeune Christina et se trouve désormais avec Diamond et son proxénète.

Leo Mattei, brigade des mineurs – saison 8 et 9 : par Michel Alexandre, Jean-Luc Reichmann, Nathalie Lecoultre avec Jean-Luc Reichmann, Samira Lachhab, Florence Maury

Synopsis : Le Commandant Léo Mattéï est à la tête de la Brigade des Mineurs. Doté d’une grande empathie et d’un sens aigu de la justice, cet ancien flic de la BAC dirige une équipe aussi compétente que dévouée et n’hésite pas à bousculer les conventions pour protéger les mineurs, y compris d’eux-mêmes.

La Promesse : par Anne Landois, Gaëlle Bellan avec Sofia Essaïdi, Olivier Marchal, Lorànt Deutsch

Synopsis : Au lendemain de Noël 1999, Charlotte Meyer, une petite fille de 11 ans, disparaît sans laisser de traces. Le capitaine Pierre Castaing, en charge de l’enquête, échoue à la retrouver. A quelques centaines de kilomètres de là, une jeune enquêtrice se trouve confrontée à une disparition similaire…

Le vendredi 6 mai

Cœurs ennemis : par Rhidian Brook, Anna Waterhouse avec Keira Knightley, Jason Clarke, Alexander Skarsgård

Synopsis : Hambourg, 1946. Au sortir de la guerre, Rachel rejoint son mari Lewis, officier anglais en charge de la reconstruction de la ville dévastée. En emménageant dans leur nouvelle demeure, elle découvre qu’ils devront cohabiter avec les anciens propriétaires, un architecte allemand et sa fille. Alors que cette promiscuité forcée avec l’ennemi révolte Rachel, la haine larvée et la méfiance laissent bientôt place chez la jeune femme à un sentiment plus troublant encore.

Long Gone Summer : par AJ Schnack avec Mark McGwire, Sammy Sosa

Synopsis : Au cours de l’été 1998, Mark McGwire, des Cardinals de Saint-Louis, et Sammy Sosa, des Cubs de Chicago, se lancent à la poursuite de l’un des records sacrés du jeu.

Mike and the Mad Dog : par Daniel H. Forer

Synopsis : L’émission de radio “Mike and the Mad Dog” de Mike Francesa et Chris Russo a dominé les discussions sportives de l’après-midi depuis les studios new-yorkais de WFAN 660 pendant 19 ans – pas mal étant donné qu’ils ne pensaient pas qu’ils dureraient 19 jours ensemble.

Muhammad and Larry : Bradley Kaplan, Albert Maysles

Synopsis : Un film documentaire américain sur le combat pour le titre des poids lourds de 1980 entre le vieillissant Muhammad Ali et son ancien partenaire d’entraînement Larry Holmes pour un quatrième titre sans précédent.

Qualified : par Jenna Ricker

Synopsis : En mai 1977, Janet Guthrie devient la première femme à tenter l’Indianapolis 500.

Tommy : par Gentry Kirby, Erin Leyden

Synopsis : L’ascension improbable et la chute soudaine du boxeur Tommy Morrison.

D. Wade: Life Unexpected : par Bob Metelus

Synopsis : De l’enfance à la retraite, vous pouvez voir la vie d’un joueur de basket-ball vedette. À travers les hauts et les bas, cela vous a permis de savoir que la vie est plus que le basket-ball et que ce sont des lumières.

Saga “Coup de foudre à…”.

Coup de foudre à Bangkok

Coup de foudre à Bora-Bora

Coup de foudre à Jaipur

Coup de foudre à Saint-Petersbourg

Coup de foudre en Andalousie

Coup de foudre à Noël

Coup de foudre à l’île Maurice

Il était une fois à Monaco : par Gilles Paquet-Brenner avec Rayane Bensetti, Anne Serra, Antoine Duléry

Synopsis : Mehdi, 30 ans, habite chez sa mère dans une cité de la banlieue parisienne. Bac + 5 en poche mais des rêves de grandeur plein la tête, il joue au poker en ligne et en se demandant ce qu’il va faire de sa vie. Un jour, il gagne. Pas assez pour tout changer. Mais suffisamment pour se dire que c’est le moment de tout risquer. Il part à Monaco, la ville des contes de fées, en se faisant passer pour un prince marocain, avec un seul objectif en tête : jouer au poker à la table des plus riches dans l’espoir, enfin, de voir sa vie changer. Là-bas il rencontre Elena, réceptionniste à l’hôtel de Paris. Une charmante jeune femme qui comprend vite que Medhi n’est pas celui qu’il prétend être. Et qui, elle aussi, cache bien des secrets… Quand les apparences sont trompeuses… pour le meilleur et pour le pire ?

Le premier oublié : par Cyril Massarotto, Negar Djavadi avec Muriel Robin, Matt Pokora, Francis Renaud

Synopsis : Depuis des années, Axel a coupé les ponts avec sa famille, dévastée par un drame dont on lui a fait porter la responsabilité. Quand le cargo sur lequel il est cuisinier fait escale dans sa ville natale, il décide d’aller voir sa mère, Françoise. C’est un choc : elle ne le reconnaît plus. Atteinte de la maladie d’Alzheimer, Françoise oublie désormais des pans entiers de sa vie. Axel est le premier de la fratrie à disparaître de sa mémoire. Pourquoi lui ? Que se cache-t-il derrière cet oubli ? Et alors qu’Ivan et Lucie ont accepté de la faire admettre en centre, Axel s’y oppose frontalement et retarde son départ pour s’occuper d’elle, malgré les tensions. Entre la mère et le fils s’ouvre alors le face-à-face si longtemps redouté et pourtant nécessaire. Contraints l’un et l’autre à un voyage dans la mémoire familiale avant que tout ne s’efface, trouveront-ils les clés pour enterrer les fantômes du passé ?

Le mercredi 11 mai

How I Met Your Father – saison 1 : par Isaac Aptaker, Elizabeth Berger avec Hilary Duff, Chris Lowell, Francia Raisa

Synopsis : Sophie raconte à son fils l’histoire de sa rencontre avec son père. Un récit qui nous catapulte dans le New York d’aujourd’hui où Sophie et son groupe d’amis très unis – composé de Jesse, Charlie, Ellen, Valentina et Sid – sont en train de découvrir qui ils sont vraiment, ce qu’ils attendent de la vie et comment tomber amoureux à l’ère des applications de rencontres et des options quasi infinies. Spin-off de “How I Met Your Mother” raconté d’un point de vue féminin, une mère, Sophie, évoquant comment elle a rencontré son époux.

Le tournoi d’Everrealm – saison 1 : avec Emily Gateley, Braeden De La Garza, Racquel Jean-Louis

Synopsis : Pendant des millénaires, le royaume virtuel d’Everrealm a été une terre magique d’une beauté inégalée. Hélas, celui-ci est aujourd’hui menacé par une sorcière maléfique. En désespoir de cause, les nobles Destins font appel à huit adolescents venus d’un autre monde – les Paladins – pour remporter une série d’épreuves permettant de sauver cet univers fantastique de l’emprise du mal. Le salut du royaume dépend entièrement d’eux. S’ils se surpassent et font preuve d’héroïsme, le bien triomphera. S’ils échouent, tout sera perdu. A jamais !

Wild Australia.

Gatering Storm.

Anna – saison 1 : par Niccolò Ammaniti, Erik Paoletti avec Giulia Dragotto, Alessandro Pecorella, Elena Lietti

Synopsis : Une épidémie, « la Rouge », causée par un virus provenant de Belgique a provoqué la mort de tous les adultes. Seuls les enfants sont immunisés, jusqu’à leur puberté. Anna est une jeune fille de 13 ans. Après la mort de sa mère, elle cherche à protéger son petit frère Astor par tous les moyens. Pour le protéger des dangers de l’extérieur, elle le garde isolé dans la maison de famille, pendant qu’elle va chercher de la nourriture. L’ancien monde des adultes n’existe plus et les enfants doivent apprendre à survivre.

Le vendredi 13 mai

Sneakerella : par David Light, Joseph Raso avec Chosen Jacobs, Lexi Underwood, John Salley

Synopsis : Ce film, qui se déroule dans le petit monde du streetwear newyorkais, raconte les aventures d’El, un jeune styliste talentueux. L’adolescent, magasinier dans la boutique de chaussures qui appartenait autrefois à sa mère décédée, prend soin de cacher son talent à son beau-père débordé et à ses deux horribles demi-frères qui prennent un malin plaisir à l’empêcher de s’épanouir. Quand il rencontre Kira King, la fille farouchement indépendante de Darius King – légende du basket et roi de la chaussure de sport – le courant passe immédiatement. Encouragé par sa meilleure amie, et avec un petit coup de pouce de son parrain, El décide de réaliser son rêve, celui de devenir un styliste reconnu dans le monde très fermé de la sneaker.

L’incroyable Hulk : par Edward Norton, Zak Penn avec Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth

Synopsis : Le scientifique Bruce Banner cherche désespérément un antidote aux radiations gamma qui ont créé Hulk. Il vit dans l’ombre, toujours amoureux de la belle Betty Ross et parcourt la planète à la recherche d’un remède.

La force destructrice de Hulk attire le Général Thunderbolt Ross et son bras droit Blonsky qui rêvent de l’utiliser à des fins militaires. Ils tentent de développer un sérum pour créer des soldats surpuissants. De retour aux Etats-Unis, Bruce Banner se découvre un nouvel ennemi. Après avoir essayé le sérum expérimental, Blonsky est devenu L’Abomination, un monstre incontrôlable dont la force pure est même supérieure à celle de Hulk. Devenu fou, il s’est transformé en plein coeur de New York. Pour sauver la ville de la destruction totale, Bruce Banner va devoir faire appel au monstre qui sommeille en lui…

Belle, Belle, Belle : par Yaël Berdugo, Nathalie Levy-Lang avec Joséphine Draï, Reem Kherici, Arié Elmaleh

Synopsis : Alice est une trentenaire bourrée de complexes. Elle se trouve moche et grosse, et son manque de confiance en elle l’empêche d’entreprendre quoi que ce soit, professionnellement ou sentimentalement. A la suite d’une chute sur la tête, elle se réveille persuadée d’être devenue, comme par magie, une fille sublime. Armée de cette toute nouvelle confiance en elle, plus rien ne lui résiste : elle décroche le job de ses rêves et rencontre l’amour en la personne de Benjamin. Mais que se passera-t-il si cette illusion disparaît ? Alice sera-t-elle capable de garder cette estime d’elle-même qui lui a tant fait défaut jusque-là ? Adaptation de la comédie avec Amy Schumer, I Feel Pretty (2018).

Ce soir je vais tuer l’assassin de mon fils : par Pierre Aknine, Jacques Expert avec Jean-Paul Rouve, Sami Bouajila, Audrey Lamy

Synopsis : Un soir, sur la route d’Honfleur, après sa journée de travail, Philippe Tessier, père de deux fillettes, renverse accidentellement un garçon à vélo, Victor Harfouche, 10 ans. Affolé, redoutant les conséquences, il abandonne l’enfant inanimé sur le bord de la route. Sans secours, Victor meurt des suites de ses blessures. Dès lors, Philippe Tessier devient un assassin. En apprenant la nouvelle, Antoine Harfouche, le père de l’enfant, veut à tout prix retrouver l’assassin de son fils. Le hasard fait que les deux hommes travaillent dans la zone portuaire du Havre. Un jeu ambigu va les amener à se rapprocher l’un de l’autre et un début d’amitié va même naître entre eux. Mais Christine Tessier, la femme de Philippe, n’acceptant pas la lâcheté de son mari, va précipiter sa chute.

De feu et de glace : par Audrey Diwan, Pascal Fontanille avec Lorie Pester, Christophe Malavoy, Nadia Fossier

Synopsis : Alexia, patineuse artistique prometteuse, en s’exerçant, retombe mal. D’après les médecins, elle ne peut plus patiner. Pour oublier son chagrin, elle se perd dans les boîtes parisiennes. Un soir elle fait la connaissance de Jacques Rocaille, un entraîneur de seconde zone.

Le mercredi 18 mai

Life & Beth – saison 1 : par Amy Schumer avec Amy Schumer, Susannah Flood, Violet Young

Synopsis : Beth est une femme dont l’existence apparemment idéale suscite l’envie et l’admiration de ses anciens camarades de classe. Son métier de grossiste en spiritueux lui assure une existence confortable, de même que sa vie de couple à Manhattan en compagnie d’un homme prospère et séduisant. Ce tableau idyllique vole pourtant bientôt en éclats à la suite d’un incident qui l’oblige à se confronter à son passé.

Grand Hôtel – saison 1 : par Aurélie Belko, Sébastien Le Délézir avec Carole Bouquet, Solène Hebert, Victor Meutelet

Synopsis : Anthony Costa, 25 ans, se fait embaucher comme serveur au Grand Hôtel, palace historique de la Côte d’Azur pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à sa sœur, femme de chambre ayant mystérieusement disparu il y a quelques mois. Il n’imaginait pas alors tomber amoureux de l’héritière de la famille Vasseur, sur le point de se marier avec le directeur de l’hôtel…Mais sous ce luxe se cachent de nombreux secrets enfouis depuis longtemps, prêts à refaire surface… Adaptation française de la série espagnole Grand Hôtel (2011-2013).

Grown-Ish – saison 4 : par Kenya Barris, Larry Wilmore avec Yara Shahidi, Trevor Jackson (V), Deon Cole

Synopsis : Désormais à l’Université, Zoey Johnson découvre la difficulté d’être indépendante. Spin-off de Black-ish centré sur le personnage de Zoey Johnson (Yara Shahidi), l’aînée de la famille.

T.O.T.S. – saison 2 : par Travis Braun

Synopsis : Pip et Freddy sont de retours pour livrer toujours plus de bébés à leur famille.

L’Egypte vue du ciel.

Je te promets – saison 2 : par Aline Panel, Brigitte Bemol, Julien Simonet avec Camille Lou, Hugo Becker, Marilou Berry

Synopsis : C’est le 39ème anniversaire de la fratrie Gallo et chacun pour la première fois se trouve sur les rails de la vie à laquelle il a toujours aspiré. Portée par l’amour de Tanguy, Maud se lance, inquiète mais décidée, dans sa nouvelle carrière de chanteuse. Michaël, heureux aux côtés de Maëlle, décroche un rôle important dans une série internationale. Quant à Mathis, soulagé d’avoir réussi à démissionner, il s’apprête avec sa famille à accueillir une jeune-fille de 12 ans au sein de son foyer. Mais 25 ans après la mort de leur père Paul (dont les circonstances exactes seront enfin révélées !), Maud, Michaël et Mathis seront-ils enfin capables de dépasser le deuil de ce père qui semble les définir constamment et les alourdir ? Au passé comme au présent, les membres de la famille Gallo, traverseront une zone de turbulences qui va leur faire réaliser leurs limites, la nécessité de faire des compromis, et leur donner envie de déplacer des montagnes…

Le vendredi 20 mai

Tic et Tac, les Rangers du risque, le film : par Doug Mand, Daniel Gregor avec John Mulaney, Andy Samberg, KiKi Layne

Synopsis : De nos jours, Tic et Tac évoluent autant dans le monde de l’animation que dans celui des humains. Depuis la déprogrammation de la série dont ils étaient les héros, leurs vies ont pris des directions diamétralement opposées. Tic s’est reconverti en représentant en assurances et mène une existence ordinaire dans une banlieue résidentielle. À l’inverse, Tac a fait l’objet d’une opération médicale et se produit dans des galas et conventions empreints de nostalgie, où il tente vainement de retrouver sa gloire passée. Lorsqu’un de leur ancien partenaire d’aventure disparaît mystérieusement, Tic et Tac n’ont d’autre solution que de renouer avec leur amitié passée et de reprendre leurs chapeaux de détectives pour partir à son secours…

The Valet : par Francis Veber avec Alice Taglioni, Daniel Auteuil, Michel Aumont, Gad Elmaleh

Synopsis : Surpris par un paparazzi avec Eléna, sa maîtresse, un top model superbe, le milliardaire Pierre Levasseur tente d’éviter un divorce sanglant en inventant un mensonge invraisemblable. Il profite de la présence sur la photo, d’un passant, François Pignon, pour affirmer à sa femme qu’Eléna n’est pas avec lui, mais avec Pignon.

Pignon est voiturier. C’est un petit homme modeste. Levasseur, pour accréditer son mensonge, est obligé d’envoyer la trop belle Eléna vivre avec Pignon. Elena chez Pignon, c’est un oiseau de paradis dans un H.L.M. Et aussi une mine de situations.

Le client : par Asghar Farhadi avec Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi

Synopsis : Contraints de quitter leur appartement du centre de Téhéran en raison d’importants travaux menaçant l’immeuble, Emad et Rana emménagent dans un nouveau logement. Un incident en rapport avec l’ancienne locataire va bouleverser la vie du jeune couple.

Le mercredi 25 mai

Wu-Tang : An American Saga – saison 1 : par RZA, Alex Tse avec Ashton Sanders, Shameik Moore, Siddiq Saunderson

Synopsis : Retour dans le New York des années 1990 pour découvrir la génèse du groupe de rap Wu-Tang Clan. A cette époque où le crack fait des ravages sur la scène du hip-hop, le visionnaire Bobby Diggs, plus connu sous le pseudonyme RZA, tente de réunir quelques jeunes afro-américains voués à baigner dans les combines et autres trafics. Contre toute attente, le talent va leur permettre de connaître la plus improbable des réussites.

Bob’s Burger – saison 12 : par Loren Bouchard avec H. Jon Benjamin, Dan Mintz, John Roberts

Synopsis : Bob Belcher tient un petit restaurant de burgers dans une ville fictive américaine, aidé par sa femme, l’exubérante Linda, ainsi que ses trois enfants : Tina, l’aînée passionnée par les chevaux et les postérieurs, Gene, le garçon excentrique qui ne recule jamais devant un challenge, et enfin Louise, la petite dernière au caractère bien trempé toujours en train de faire des manigances.

Brickleberry – saisons 1 à 3 : par Roger Black, Waco O’Guin avec Daniel Tosh, David Herman, Jerry Minor

Synopsis : Les mésaventures déjantées d’un groupe de gardes forestiers. Lorsque leur parc naturel est menacé, une nouvelle recrue est engagée pour sauver la situation et motiver tout le monde.

Philadelphia – saisons 3 à 7 : par Rob McElhenney avec Kaitlin Olson, Rob McElhenney, Charlie Day

Synopsis : Un groupe d’amis, propriétaires d’un bar irlandais miteux à Philadelphie, s’efforcent de surmonter leurs problèmes, avant que ceux-ci ne prennent le pas sur leur amitié. Malheureusement, ils ont tous en commun d’être malhonnêtes, égoïstes, avares et assez fainéants… Et tous portés sur la bouteille…

Constructions sauvages – saison 1.

Le vendredi 27 mai

Obi-Wan Kenobi : par Hossein Amini, Joby Harold avec Ewan McGregor, Hayden Christensen, Joel Edgerton

Synopsis : L’action se déroulera dix ans après la fin tragique de STAR WARS : LA REVANCHE DES SITH. Obi-Wan y avait subi sa plus grande défaite et assisté à la déchéance de son meilleur ami, l’apprenti Jedi Anakin Skywalker, qui avait rejoint le Côté Obscur en devenant le seigneur Sith Dark Vador.

Aladdin : par Ron Clements, John August avec Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott

Synopsis : Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais…

Noé : par Darren Aronofsky, Ari Handel avec Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson

Synopsis : Russell Crowe est Noé, un homme promis à un destin exceptionnel alors qu’un déluge apocalyptique va détruire le monde. La fin du monde… n’est que le commencement.

Solaris : par Steven Soderbergh, Stanislaw Lem avec George Clooney, Natascha McElhone, Viola Davis

Synopsis : Répondant à l’appel de détresse lancé par son ami Giberian, le commandant du Prométhée, une station spatiale gravitant autour de la planète Solaris, le docteur Chris Kelvin décide de se rendre à son bord. Une fois sur place, il découvre que Giberian s’est suicidé et que les deux autres scientifiques présentent des signes aigus de stress et de paranoïa. Chris mène alors des recherches sur le comportement pour le moins étrange des rescapés. Lui-même sera victime d’une force mystérieuse qui le mettra en présence de Rheya, celle qu’il a aimée autrefois et qui a mis fin à ses jours.

Il était une fois en Amérique : par Leonardo Benvenuti, Harry Grey avec Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern

Synopsis : A New York, à la fin de la prohibition, Noodles se réfugie dans une fumerie d’opium après un coup qui a mal tourné. Plus de trente ans plus tard, il est de retour en ville et se remémore son passé de gangster : de sa jeunesse de voyou dans les années 20, marquée par sa rencontre avec son ami Max et leurs nombreux trafics dans le ghetto juif de la ville, jusqu’à la période de prohibition où leur bande, liée par une profonde amitié, s’enrichit et marque son ascension dans la pègre grâce au commerce illégal d’alcool. Noodles se rappelle aussi de sa relation amoureuse échouée avec Deborah durant toute sa vie. Une oeuvre crépusculaire dense et sublime, ultime volet de la célèbre trilogie de Sergio Leone et dernier film incontournable du cinéaste dans sa version longue. Interdit aux moins de 12 ans.