Voyagez avec Aladdin en mai sur Disney+

Le film live action de 2019, “Aladdin” débarque sur Disney+ le 20 mai 2022.

(Re)découvrez “Aladdin” en prise de vue réelle sur Disney+ en mai 2022. Adapté de la version animée sortie en 1992, déjà disponible sur la plateforme, le film “Aladdin” arrive en streaming sur Disney+ trois ans après sa sortie en salle. Écrit et réalisé par Guy Ritchie et John August, l’histoire raconte celle d’un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherchant à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine. Pour cela, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais.

Un voyage magique vous attend dans 2 mois ! ✨ Aladdin (2019) arrive dès le 20 mai en streaming sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/eS2mWNCVtK — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) March 20, 2022

Avec au casting :