Netflix dévoile un teaser pour la cinquième saison d’Élite et fixe la date au 8 avril.

Les élèves de Las Encinas sont de retour dans une cinquième saison. La série “Élite” revient sur Netflix avec sa cinquième saison le 8 avril. Créée par Carlos Montero et Darío Madrona, la quatrième saison mettait en scène la venue d’un nouveau directeur adepte de la fermeté et quatre nouveaux étudiants apportant leur lot de mystère, de folles rumeurs et d’intrigues romantiques pour ne pas changer. Avec au casting :