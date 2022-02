France 2 : la chaîne signe le retour de “Master Chef” à la rentrée

L’émission “Master Chef” revient pour une nouvelle saison à la rentrée prochaine sur France 2.

Initialement diffusée sur la chaîne NT1 (ancien nom de TFX) et arrêtée en été 2015, l’émission “Master Chef” revient pour une nouvelle saison sur France 2. Agathe Lecaron sera la présentatrice de cette sixième saison. La chaîne prévoit six prime times à partir de septembre 2022.

“Master Chef s’est imposé“

Selon le Parisien, Endemol France aurait pour projet la diffusion de deux versions pour le programme, une pour TF1 et une pour France 2. “On a regardé ce qui se faisait sur le marché et ‘Master Chef’ s’est imposé. Avec ‘Les carnets de Julie’ et ‘Cuisine ouverte’, de Mory Sacko, nous étions déjà sur l’univers de la cuisine, mais on cherchait une émission en prime time qui porte nos valeurs. C’est du lien social, de la proximité, des produits de qualité“, s’exprime Nicolas Daniel, directeur des magazines de France Télévisions, pour le journal.

La chaîne promet des “surprises” dans la composition des épreuves, le choix des candidats et la formation d’un “jury statutaire“, annonce France 2. Pour rappel, pendant les trois premières saisons, Frédéric Anton, Yves Camdeborde et Sébastien Demorand étaient les jurés de l’émission. Amandine Chaignot était, elle, jurés de la quatrième saison et Gilles Goujon, Yannick Delpech ainsi que Christian Etchebest formaient le jury de la cinquième saison.

Source : Pure Médias