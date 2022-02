C8 : En colère, Yann Moix quitte soudainement le plateau de “Balance ton post !”

Hier soir, C8 diffusée en direct l’émission “Balance ton post !” traitant des sujets de la sexualité et de l’amour.

Ambiance électrique sur le plateau hier soir. L’émission de débat présentait désormais par Eric Naulleau abordait hier soir l’amour et la sexualité. Les chroniqueurs présents étaient Karim Zeribi, Bernard Laporte, Yann Moix et Laurence Sailliet. Côté invités, Flore Cherry (journaliste spécialiste des questions de sexualité), Etienne (en relation amoureuse avec une poupée), Fabrice Flagelle (accompagnant sexuel pour personnes en situation de dépendance), Libellule (influenceuse du sexe, camgirl et créatrice de contenus), Yann (polyamoureux), et Pierre Adonis (libertin et candidat à l’élection présidentielle).

Cependant, après avoir abordé le polyamour et la prostitution dans une bonne atmosphère, tout d’un coup le tableau s’est assombrit. Ne passant pas par quatre chemins, Yann Moix balance : “Tout ce que vous dîtes là, ça existe depuis l’aube de l’humanité. Le seul qui soit intéressant à mon gout, c’est Fabrice, parce qu’il apporte des soins à des gens en détresse. Pour les autres, on a en face de nous la prostitution, on a en face de nous le libertinage et on a en face de nous le queutisme. Trois mamelles de l’histoire de l’humanité”. Eric Naulleau a tenté de calmé le jeu mais rien n’y a fait. Pierre Adonis s’est défendu face au chroniqueur en lui disant qu’il disait tout et son contraire “Tout à l’heure, vous m’avez dit ‘Parmi vous projets, il y a des choses intéressantes’ (…) et là il dit l’inverse, c’était chiant ! Donc il faut savoir”.

N’ayant pas apprécié la contradiction, Yann Moix répond “Dans un programme, vous proposez à la fois des propositions mémorielles et des partouzes, faut arrêter les conneries cinq minutes !” puis a quitté le plateau de l’émission.

Source : Télé 7 jours