Tic et Tac, les rangers du risque : Disney+ dévoile une bande-annonce pour le film

Disney+ dévoile la bande-annonce de son prochain film original, “Tic et Tac, les rangers du risque“, l’adaptation de la série des années 80.

Rendez-vous le 20 mai sur Disney+ pour les aventures de Tic et Tac. Après la série à succès des années 80, “Tic et Tac, les rangers du risque“, les deux tamias anthropomorphes cultes de Disney ne reviennent pas pour un reboot mais pour un come-back dans un film comme l’annonce l’affiche.

Réalisé par Akiva Schaffer et écrit par les scénaristes Doug Mand et Daniel Gregor, le film mettra en scène l’évolution de Tic et Tac dans le monde de l’animation et dans le nôtre. Le long métrage nous montrera comment Tic s’est reconverti en représentant en assurances et Tac a fait l’objet d’une opération médicale. Mais lorsqu’un de leur ancien partenaire d’aventure disparaît mystérieusement, Tic et Tac vont s’unir à nouveau et de reprendre leurs chapeaux de détectives pour partir à son secours… Avec les voix (originales) de :