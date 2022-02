TMC : la chaîne diffusera “Captain America : Civil War” ce soir

Retrouvez la confrontation entre les Avengers dans “Captain America : Civil War” en prime time ce soir sur TMC.

Retrouvez Captain America face à Iron Man ce soir dans “Captain America : Civil War” à 21 h 15 sur TMC. Réalisé par Anthony et Joe Russo, le troisième opus de la saga Captain America racontera comment Steve Rogers (Captain America) et Tony Stark (Iron Man) ont divisé les Avengers en deux équipes suite aux accords qui stipulent que les Avengers ne seront plus une organisation privée et que désormais, ils opéreront sous le contrôle d’un comité des Nations Unies et uniquement lorsque cette autorité l’aura jugé nécessaire, nommée : les accords de Sokovie. Et vous ? Vous êtes plus team Captain America ou team Iron Man ? Retrouvez au casting :

Chris Evans (Steve Rogers / Captain America), Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Black Widow), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff / Scarlet Witch), Sebastian Stan (Bucky Barnes / Le Soldat de l’Hiver), Anthony Mackie (Sam Wilson / Falcon), Don Cheadle (James Rhodes / War Machine), Jeremy Renner (Clint Barton / Hawkeye),

Chadwick Boseman ( T’Challa / Black Panther),

Paul Bettany ( Vision),

Paul Rudd ( Scott Lang / Ant-Man),

Daniel Brühl ( Zemo) ,

Tom Holland ( Peter Parker / Spider-Man)