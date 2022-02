Voyagez en Corse avec Barbara Pravi dès ce soir dans “Nos terres inconnues” sur France 2

France 2 diffusera “Nos terres inconnues” avec Barbara Pravi et nous fera voyager en Corse dès ce soir à 21 h 10.

La chaîne France 2 donne rendez-vous en Corse en compagnie de Barbara Pravi à 21 h 10 dans “Nos terres inconnues“. Après l’île d’Ouessant, les Pyrénées et le Jura, Raphaël de Casabianca se penche cette fois pour la Haute-Corse et invite l’autrice-compositrice-interprète Barbara Pravi pour vivre cette aventure. L’animateur lance ce nouveau rendez-vous par ces mots : “Au cœur de la Méditerranée, elle est l’île qui attire tous les regards. Une île sauvage, où la montagne se conjugue à la mer : la Corse. On la dit aussi belle que rude et secrète ; pour la connaître, il faut plonger dans le maquis. Au-delà de la carte postale, qui sont les Corses qui arpentent ces terres et ces montagnes ? Accepteront-ils de partager leur monde ?“.

Comment la chanteuse s’adaptera-t-elle à la vie déconnectée en dehors de la ville ? Rendez-vous ce soir pour découvrir comment elle va s’en sortir lors de son parcours avec Raphaël de Casabianca. Un parcours qui débutera du golfe de Galeria sur la côte ouest jusque dans les montagnes du Niolu, au centre-ouest de l’île. Le duo va discuter avec des femmes, des hommes, qui les accueillent dans leur bout du monde :

Mélodie , une jeune bergère venue s’installer à Galéria avec l’envie de créer du lien toute l’année dans son village

deux frères bergers qui ont l'envie de partager et transmettre leurs savoir-faire

veilleur attentif à la biodiversité

boucher itinérant

maîtres des canyons du Niolu et secouristes en montagne de père en fils

, maîtres des canyons du Niolu et secouristes en montagne de père en fils Magali, dont le sourire ouvre les portes des refuges les plus inaccessibles du GR20 (Sentier de Grande Randonnée 20).

Des personnalités marquantes, qui accueillent le duo, partageront leurs existences, leurs espoirs ainsi que leurs convictions.

Source : Le Blog TV News