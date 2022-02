“C’est de la politique spectacle”, Stéphane Guillon tacle fortement Cyril Hanouna et son émission “Face à Baba”

Stéphane Guillon était, ce dimanche, l’invité de “Revu” sur France 5 et s’est exprimé sur l’émission de Cyril Hanouna “Face à Baba“.

Invité de Pascales Clark dans “Revu” sur France 5 ce dimanche 20 février, Stéphane Guillon a exprimé son mécontent de “Face à Baba“, l’émission de Cyril Hanouna. Ce n’est pas la première fois que l’ex-chroniqueur de “Salut les Terriens” critique ouvertement une émission ou autre. Cette fois, c’est a l’émission de Cyril Hanouna qu’il s’attaque.

Selon l’humoriste, “Face à Baba” ferait de la “politique spectacle” avec ses invitées à l’occasion des élections présidentielle. “On atteint des sommets : l’échange Mélenchon / Éric Zemmour, dans l’émission Face à Baba, là, tout d’un coup, on atteint des sommets. On n’est même plus à la cave, on est au sixième sous-sol“, affirme Stéphane Guillon.

L’ex-chroniqueur ajoute également que “de la part de deux personnes qui sont quand même extrêmement cultivées, deux personnes intelligentes, et là, si vous le voulez, c’est l’invective, c’est le mépris de l’adversaire. Il n’y a pas une idée, il n’y a pas un début de programme, c’est une sorte de show, comme ça, assez effrayant et fascinant. C’est de la politique spectacle. On regarde ces gens-là parce qu’on sait qu’ils vont dérailler, que ça va partir dans les extrêmes, c’est un show qu’on regarde. C’est même plus du débat d’idées, c’est même plus un échange de visions sur un pays, sur une gouvernance, sur ce qu’ils voudraient faire, non, c’est juste du spectacle maintenant“.

“Refaire de la radio, oui, mais de la télé, non“

Stéphane Guillon était également l’invité de “C à Vous” plus tôt dans la semaine et a affirmer que “refaire de la radio, oui, mais de la télé, non. Je n’aime pas ce que sont devenus certains talk-shows, avec des faux happenings, des tribunaux populaires.”

