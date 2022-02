Frédéric Taddeï suspend son émission sur RT France au vu de l’offensive Russe en Ukraine

Frédéric Taddeï a annoncer l’arrêt temporaire de son émission “Interdit d’interdire” sur RT France suite à la situation entre la Russie et l’Ukraine.

Invité du “Buzz TV” du Figaro Live ce mardi 22 février, Frédéric Taddeï a annoncé quitter son émission quotidienne “Interdit d’interdire“. L’émission est diffusée du lundi au vendredi à 19 h sur la chaîne Russe dépendante du Kremlin, RT France disponible depuis le canal 362 de la Freebox. En effet, animateur de l’émission depuis 2018, Frédéric Taddeï annonce qu’il ne présentera pas son émission lors de cette offense de la Russie face à l’Ukraine. “Par loyauté envers la France, je ne peux pas continuer une émission de débat contradictoire à partir du moment où mon pays se retrouve en conflit ouvert avec la Russie“, s’exprime le journaliste.

L’animateur ajoute qu’avant d’animer son dernier numéro de son magazine de débats, mardi à 19 h, Xenia Fedorova, la présidente de la chaîne, lui a demandé de ne pas prendre de décision “trop hâtive“. Malgré les nombreuses accusations qualifiant la chaîne RT France de « propagande pro-Poutine », Frédéric Taddeï s’exprime : “on m’a promis que je serais totalement libre d’inviter qui je voulais, de traiter les sujets que je voulais“.

“RT France respectera ses décisions, quelles qu’elles soient“

“Frédéric Taddeï est libre, comme il l’a toujours été, et nous respectons sa décision de faire une pause pour examiner l’évolution de la situation géopolitique. RT France respectera ses décisions, quelles qu’elles soient. RT France continue de couvrir l’actualité, les actualités internationales, notamment sur la Russie, de manière professionnelle et équilibrée et où tous les points de vue peuvent s’exprimer”, s’exprime la chaîne dans un communiqué.

Source : Le Point