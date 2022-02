Complément d’enquête : Big data, les organisations ciblant la population mandatés par les politique

Retrouvez le prochain numéro de “Complément d’enquête” au sujet des Big Data le 10 mars sur France 2.

Comment les candidats à la présidentielle obtiennent nos coordonnées afin de nous inciter à voter pour eux grâce à des campagnes personnalisées ? La réponse vous sera donner à 23 h 05 sur France 2 dans “Complément d’enquête” le 10 mars. Comme exemple, en 2017, de nombreux citoyens avaient reçu un message vocal de la part de l’actuel président de la République Française, Emmanuel Macron la veille des élections présidentielle en 2017 ou comme aux dernières régionales de la part d’un candidat du Rassemblement National. Ce n’est pas par hasard que vous êtes “sélectionner”. En effet, c’est grâce au Big Data.

Qu’est-ce que le Big Data ?

Le Big Data ce sont des organisations privées qui stockent des données plus variées, arrivant dans des volumes de plus en plus importants et plus de rapidité. Ces ensembles de données sont si volumineux qu’un logiciel de traitement de données traditionnel ne peut pas gérer.

Selon les résultats des précédentes élections, les données d’Insee, de Pôle Emploi, les listes électorales et des données commerciales ont été la cible des candidats afin de distribuer des flyers ou faire du porte à porte et incité aux citoyens de voter pour eux. Chloé Vienne se chargera d’enquêter sur les méthodes qu’emploient ces entreprises pour faciliter aux candidats de gagner jusqu’à sept voies lors des votes. Vous pourrez également découvrir grâce à ce numéro comment ces entreprises ciblent les citoyens et “trouvent” les candidats. Pour la première fois, l’une de ces sociétés, ayant les données de 38 millions de Français, a accepté de témoigner et nous ouvrir ses coulisses.

Source : Le blog TV News