Blade Runner : Prime Video va adapter la franchise en série

Prime Video va adapter la franchise culte “Blade Runner” en série sur sa plateforme.

Après “le Seigneur des Anneaux“, c’est au tour de “Blade Runner” d’être adapté en série par Prime Video. Amazon Studios a annoncé ce 11 février au site Deadline qu’une série dans l’univers de “Blade Runner” est en préparation. Intitulée “Blade Runner 2099“, la série sera la suite du film “Blade Runner 2049 (2017)” de Denis Villeneuve qui est lui-même la suite de “Blade Runner (1982)” de Ridley Scott. La série se déroulera donc 50 ans après le second film.

Toujours aussi investi dans la franchise, Ridley Scott sera le coproducteur de la série 40 ans après la réalisation du premier film. Après la réalisation de “The Last Duel” et “House of Gucci“, Ridley Scott pourrait probablement réaliser les épisodes, ajoute Deadline.

Le réalisateur avait annoncé à la BBC qu’un pilote ainsi que les bases pour fonder l’univers était déjà écrits. Avec au scénario, Silka Luisa, une scénariste de la série “Shining Girls“, qui sera diffusée en avril 2022 sur Apple TV. Pour le moment, le casting n’est pas encore annoncé. Des acteurs clés comme Harrison Ford ou encore Ryan Gosling feront-ils leur apparition ? Nous ne le savons pas pour le moment.

Alcon Entertainment avait racheté la franchise en 2011 et créé de nouvelles créations de cet univers culte. Adult Swim et Crunchyroll ont diffusée une série animée en 13 épisodes, “Blade Runner. Black Lotus“, a été diffusée en novembre 2021.

Source : Le Monde