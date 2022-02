Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : du changement sur Freebox TV, un service de l’opérateur évolue et plus encore

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus. Nouveautés Free Free Ligue 1 lance son site internet. A retrouver à l’adresse www.free-ligue1.fr, il s’agit d’une déclinaison web de l’application Free Ligue 1 permettant d’accéder rapidement à son offre gratuite, de quoi accéder sur grand écran et sans surcoût aux buts et aux résumés de l’intégralité des matchs. Plus d’infos… Freebox TV : la chaîne Vosges TV (canal 921) fait son retour après plusieurs mois d’absence. La chaîne TV explique qu’elle n’entend pas seulement proposer de l’information et de la distraction mais aussi à favoriser l’expression sur des thèmes proches des citoyens, à conforter et accompagner les initiatives locales. Plus d’infos…

Incluse pour tous les abonnés Freebox, la chaîne d’esport made in France ES1 devient MGG TV dans le cadre d’une harmonisation initiée en octobre 2020 visant à regrouper les assets esport du groupe sous une seule et même marque. Plus d’infos…

Les chaînes documentaires Planète+, incluses pour tous les abonnés Freebox dont TV by Canal, changent de nom sur Freebox TV et sur toutes les plateformes. C’est ainsi que Planètes+ A&E, disponible sur le canal 201 de Freebox TV, devient Planète Aventure. Planète+ C&I, disponible sur le canal 200 devient Planète+ Crime. Plus d’infos… Nouveautés Free Mobile Un abonné Free Mobile bat le record de débit 5G de l’opérateur (1203,77 Mbits/s), avec le performant Xiaomi Poco F3. Plus d’infos…

Un bug concernant l’IPV6 empêchait des abonnés Free Mobile de surfer normalement sur iPhone, l’opérateur a fixé le problème avec Apple.

Free Mobile lance une série de promos pour des smartphones reconditionnés d’Apple et Samsung devenant encore moins chers. Plus d’infos…

Déploiement 4G en janvier : Free, dans un mouchoir de poche avec ses concurrents, se rattrape sur ses nouvelles fréquences. Plus d’infos… Annonces de la semaine MyCanal : une nouvelle fonctionnalité en approche. Avis aux abonnés Canal+ fans de belles images, deux nouvelles définitions débarquent bientôt sur la plateforme pour la chaîne “Evènement 4K”. En effet, à l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver de 2022, myCanal déploie dans une version bêta estampillée 5.7.0 la compatibilité avec la 4K et le HDR Dolby Vision, disponible sur iOS et tvOS. Plus d’infos…

Free a ouvert une nouvelle boutique à Noisy-le-Grand, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Plus d’infos…

C’est reparti pour un tour, Canal+ et OCS vous offrent l’accès gratuit Free au 1er épisode de la nouvelle série de HBO “The Gilded Age”. “Découvrez le dès maintenant, gratuitement, sur L’AKTU Free de votre Freebox et rendez-vous sur OCS City (canal 38) pour voir la suite”, a annoncé l’opérateur. Plus d’infos…

Iliad : premier opérateur à rejoindre l’association française des Entreprises pour l’Environnement (EpE) aux côtés d’une soixantaine de grandes entreprises françaises et internationales. Plus d’infos…

Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : trois nouvelles chaînes bientôt accessibles gratuitement sur Pluto TV : “Pluto TV Retro Toons”, Pluto TV Love Songs” et “Are you the One ?”. Plus d’infos…