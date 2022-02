Free offre un nouveau cadeau à ses abonnés Freebox

Les abonnés Freebox sauf Pop peuvent dès aujourd’hui profiter gratuitement du premier épisode de la nouvelle série “The Gilded Age” sur l’Aktu Free.

C’est reparti pour un tour, Canal+ et OCS vous offrent l’accès gratuit Free au 1er épisode de la nouvelle série de HBO “The Gilded Age”. “Découvrez le dès maintenant, gratuitement, sur L’AKTU Free de votre Freebox et rendez-vous sur OCS City (canal 38) pour voir la suite”, annonce l’opérateur.

nouvelle série de Julian Fellowes, créateur de ” Downton Abbey “, se déroule pendant le Gilded Age, période de prospérité qui suivit la guerre de Sécession aux Etats-Unis. En 1882, la jeune Marian Brook quitte la Pennsylvanie après la mort de son père pour s’installer avec ses tantes aristocrates à New-York. Accompagnée par Peggy Scott, une écrivaine en devenir, Marian va découvrir la haute société et se retrouver au milieu d’un conflit entre une de ses tantes et leurs voisins, l’ambitieux magnat des chemins de fer George Russel et sa femme Bertha.



L’épisode est disponible dans l’AKTU Free sur les Freebox Révolution ( menu “Télévision” de la Home), Delta, One et mini 4k, (icône “AKTU Free depuis le menu Home). Cette offre ne concerne pas les abonnés Freebox Pop, Delta avec Player Pop et sur Smart TV.