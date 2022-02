Free Mobile : deux smartphones 5G à 260 euros, lequel devriez-vous choisir ?

La boutique Free Mobile propose deux smartphones Android 5G à environ 260 euros. Lequel choisir ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes, au grès des arrivées et mouvements de prix. Aujourd’hui, nous mettons face à face les Oppo A54 5G et Samsung Galaxy A22 5G, deux smartphones Android 5G affichés à 257 et 259 euros au comptant. Ils sont par ailleurs disponibles à 6,99 euros par mois via l’offre de location avec option d’achat Free Flex.

L’écran : Oppo



Si les deux écrans proposent une diagonale aux alentours de 6,5 pouces, une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz pour plus de fluidité, celui de l’Oppo A54 5G opte pour le poinçon excentré plus discret afin d’accueillir la caméra frontale.

Notre classement :

Oppo A54 5G (IPS, 6,5 pouces, FHD+, 90 Hz et poinçon excentré) Samsung Galaxy A22 5G (IPS, 6,6 pouces, FHD+, 90 Hz et encoche goutte d’eau)

Performances : Samsung

Si les deux smartphones proposent des configurations modestes et ne promettent ainsi pas d’étincelles en multimédia, ils embarquent des plates-formes assurant une compatibilité avec les réseaux mobiles 5G. Le Samsung Galaxy A22 5G a un processeur légèrement plus véloce, ce qui n’est jamais un luxe, notamment sur le long terme.

Notre classement :

Samsung Galaxy A22 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset MediaTek Dimensity 700 et mémoire vive 4 Go) Oppo A54 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 480 et mémoire vive 4 Go)

La photo : Oppo

Les deux smartphones profitent d’un capteur photo principal 48 Mégapixels. L’Oppo A54 5G propose un peu de plus de définition au niveau du capteur ultra grand-angle (8 Mégapixels contre 5) et du capteur à selfies (16 Mégapixels contre 8). Sa partie photo plus étoffée lui permet de marquer des points.

Notre classement :

Oppo A54 5G (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A22 5G (48/5/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Samsung

Batterie 5 000 mAh permettant d’envisager les deux jours d’autonomie, pour nos deux smartphones. Le Samsung Galaxy A22 5G supporte une charge légèrement plus performante qui permettra de raccourcir le temps de charge. Mais rien d’exceptionnel non plus.

Notre classement :

Samsung Galaxy A22 5G (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts) Oppo A54 5G (batterie 5 000 mAh et charge 10 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :

En plus d’embarquer un processeur légèrement plus véloce et de proposer une charge un peu plus rapide, le Samsung Galaxy A22 5G offre un stockage interne deux fois plus important (128 Go contre 64). Comme son rival, il profite de l’écran 90 Hz, du capteur photo 48 Mégapixels, de la 5G et d’une batterie 5 000 mAh.