MyCanal : une nouvelle fonctionnalité en approche sur iPhone et Apple TV 4K

Le HDR Dolby Vision et la 4K débarquent sur myCanal, avec un premier déploiement sur le canal bêta de l’application pour les appareils Apple.

Avis aux abonnés Canal+ fans de belles images, deux nouvelles définitions débarquent bientôt sur myCanal pour la chaîne “Evènement 4K”. En effet, à l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver de 2022, myCanal déploie dans une version bêta estampillée 5.7.0 la compatibilité avec la 4K et le HDR Dolby Vision, disponible sur iOS et tvOS.

Les développeurs précisent que pour profiter de la 4K, il faudra bien sûr posséder un écran de résolution suffisante (comme un iPad de grande taille). Quant au Dolby Vision, il nécessitera de posséder un iPhone 8 (ou modèle plus récent) ou un iPad Pro 2017 (ou plus récent). Dans la release note du bêta test, Canal+ explique que le protocole utilisé est le Dolby Vision 8.4, un profil dédié à la TV en direct, permettant d’alterner entre contenus SDR et HDR.

Pour rappel, l’intérêt du Dolby Vision est de proposer la meilleure qualité de HDR, avec une bien meilleure dynamique et un maximum de précisions dans les détails de l’image.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay.

MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Pop et mini 4K (découvrez notre test). L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta ou encore en multi-tv pour les autres.