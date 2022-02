Bouygues Telecom lance un nouveau service dans ses boutiques, accessible même pour les non-abonnés

Faire réparer son smartphone rapidement, c’est désormais possible dans les boutiques de Bouygues Telecom.

Pour rallonger la durée de vie des terminaux, au lieu de les jeter. Après Orange, Bouygues Telecom annonce aujourd’hui lancer le nouveau service de Réparation Express des smartphones directement en boutique. Petit bonus : pas besoin d’être abonné Bouygues Telecom pour en profiter.

Le concept est somme toute assez simple : déposez votre téléphone dans l’une des boutiques Bouygues Telecom dans laquelle un conseiller prendra en charge votre demande. Ce dernier le fera parvenir à Wefix, avec un engagement clair : il vous le renverra réparé sous 1 à 5 jours, avec une garantie constructeur maintenue et une garantie de la réparation d’un durée d’un an (hors batterie).

Si tout le monde peut en bénéficier, il y a un petit avantage pour les abonnés aux offres Sensation de l’opérateur : une remise de 30% sur la prestation, valable 2 fois par ans ainsi qu’un téléphone de prêt mis à disposition si nécessaire.

Un nouveau service s’inscrivant dans la lignée des diverses actions des opérateurs pour l’environnement et un numérique plus responsable. Si Orange propose déjà un service similaire, il met également à disposition, comme Free et la plupart des concurrents, des urnes de recyclage pour reconditionner ou réutiliser les composants de vos smartphones. Dans leurs propositions pour le prochain mandat présidentiel, les opérateurs membres de la Fédération Française des Télécoms appelaient l’Etat à promouvoir la filière du reconditionné et de la réparation des appareils.