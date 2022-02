Auchan Telecom annonce deux forfaits 30 et 50 Go à petit prix dont les tarifs ne bougent pas après un an

Des séries limitées à petit prix dont les tarifs sont valables au-delà de la première année, voilà ce que propose en ce moment la marque Auchan Telecom. Vous avez le choix entre 30 ou 50 Go, soit des enveloppes data amplement suffisantes dans le cadre d’un usage classique.



Auchan Telecom vient de dégainer trois séries limitées. Parmi elles, deux dont les tarifs promotionnels ne changent pas au-delà de la première année. Disponibles jusqu’au 15 février 2022, ces forfaits 4G de 30 et 50 Go sont en effet affichés à 7,99 et 9,99 euros respectivement, avec une indication “et pas seulement la 1ère année”. Sans engagement de durée, ils comprennent les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’une enveloppe data pour le roaming depuis l’Europe et les DOM de 8 ou 10 Go. La carte SIM est payable au moment de la commande et coûte 10 euros.

Le troisième forfait revient à 4,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 9,99 euros. Celui-ci intègre les appels, SMS et MMS illimités et 10 Go de data depuis la France métropolitaine. Il prévoit également 10 Go pour le roaming.

Comme Cdiscount Mobile et NRJ Mobile, la marque Auchan Telecom appartient à l’opérateur Euro Information Telecom, devenu filiale du groupe Bouygues Telecom en décembre 2020 et comptant 2 millions de clients.