Freebox TV : les chaînes Planète+ changent de nom

Des nouveaux noms mais thématiques qui sont maintenues.

Les chaînes documentaires Planète+ sont incluses pour tous les abonnés Freebox dont Tv by est inclus (comme avec la Freebox Delta ou la Freebox Révolution), et pour ceux abonnés au pack Famille by Canal. Parmi les trois chaînes de ce pack, deux viennent de changer de nom sur Freebox TV et sur toutes les plateformes.

C’est ainsi que Planètes+ A&E, disponible sur le canal 201 de Freebox TV, devient Planète Aventure. La thématique de la chaîne ne change pas et s’intéresse toujours aux documentaires consacrés à l’aventure et la découverte, ce qui a le mérite d’être plus clair.

Pour sa part, Planète+ C&I, disponible sur le canal 200 de Freebox TV, devient Planète+ Crime. Elle reste consacrée aux documentaires et magasines consacrés au faits divers et à la justice.