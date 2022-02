Où Free va-t-il ouvrir une nouvelle boutique ? C’est à vous de jouer

L’opérateur lance une nouvelle énigme pour les adeptes de cartes géographiques.

Disposant aujourd’hui de 160 boutiques aux quatre coins de l’Hexagone, Free enchaîne les annonces en amont de nouvelles inaugurations de Free Centers. Quelques jours seulement après avoir révélé son projet d’implantation à Arras dans le Pas-de-Calais, l’opérateur lance une nouvelle énigme afin de faire deviner aux internautes la ville sur laquelle il a jeté son dévolu pour une prochaine ouverture. L’indice prend la forme d’un morceau de carte.

D’autres ouvertures sont prévues prochainement à Mont-de-Marsan, Saint-Etienne, Quimper, Saint-Malo et Nevers mais aussi à Drancy et Noisy-Le-Grand en Seine-Saint-Denis. Pour rappel, une carte interactive officielle permet de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous. En 2023, Free s’est donné pour objectif de passer le seuil des 200 boutiques. A Arras, les recrutements sont lancés.