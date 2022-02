Incluse pour tous les abonnés Freebox, la chaîne ES1 devient MGG TV

C’est fait, ES1 devient MGG TV sur les box des opérateurs, Molotov et Amazon Channels.

ES1, première chaîne de télévision 100% esport évolue et devient MGG TV. Annoncé le 10 janvier dernier par Webedia l’éditeur de la chaîne, ce changement de nom prend effet ce 1er février, l’occasion de découvrir le nouveau logo.

Aujourd'hui, ES1 devient MGG TV !

Chaîne esport dispnible sur Canal+ 159/169 | Orange 142 | Bouygues 68 | Free 91 | SFR 120 | Videofutur 61 | Molotov | Amazon Prime mais aussi sur Twitch https://t.co/dgL0ggxZEk ❤️ pic.twitter.com/oiYmqRjnM8 — MGG TV (@MGG__TV) February 1, 2022

Incluse dans le bouquet basique des Freebox (canal 91) mais aussi accessible sur les box d’Orange, Bouygues, SFR, Videofutur ou encore dans les offres Canal, sur Molotov et Amazon Prime, ES1 laisse place à MGG TV dans le cadre d’une harmonisation initiée en octobre 2020 visant à regrouper les assets esport du groupe sous une seule et même marque. Le site Millenium, dédié à l’actualité de l’esport, avait quant à lui d’ores et déjà été rebaptisé « MGG ».

La chaîne aux 1,3 million de téléspectateurs par mois s’est lancée le 17 janvier dernier sur Twitch. MGG TV se positionne toujours au cœur des grandes compétitions et manifestations majeures du secteur esport grâce à ses droits compétitifs TV exclusifs, avec notamment la diffusion de la Ligue Française de League of Legends, des Rocket League Championship Series (RLCS) ou encore des droits eFoot via son partenariat avec la FFF. La commercialisation des espaces publicitaires de la chaîne a été confiée à FranceTV Publicité.

Pour Bertrand Amar, fondateur de la chaîne et directeur des activités esport chez Webedia, “Ce changement de nom est le symbole d’une nouvelle étape et d’une nouvelle dimension pour la chaîne et pour le groupe Webedia, acteur référent de l’esport. Avec le rebranding de MGG (anciennement Millenium) et de la chaîne ES1, nous développons une offre esport permettant à un même contenu d’être exposé à 360° sur les réseaux sociaux, le web, Twitch et en TV ce qui est totalement unique et inédit”.