Iliad annonce être le premier opérateur à rejoindre EpE

Iliad s’engage encore davantage pour l’environnement

Le Groupe Iliad, la maison mère de Free, a annoncé ce soir être le premier opérateur à rejoindre l’association française des Entreprises pour l’Environnement (EpE) aux côtés d’une soixantaine de grandes entreprises françaises et internationales issues de tous les secteurs de l’économie.

Créée en 1992, l’association française des Entreprises pour l’Environnement rassemble responsables d’entreprises, dirigeants et experts, qui partagent la vision de l’environnement comme moteur de transformation, de progrès et d’opportunités, échangent leurs bonnes pratiques et travaillent ensemble à mieux intégrer l’environnement à leur stratégie et à leurs opérations.

Suite à l’annonce en 2021 de ses 10 engagements pour contribuer à la neutralité carbone, le Groupe iliad a rejoint le Pacte Mondial des Nations Unies et l’ambition 1.5° portée au niveau mondial par Science Base Target. Cette ambition, le Groupe la chiffre en décidant d’engager 1 milliard d’euros sur 15 ans pour y parvenir. En rejoignant EpE, le Groupe iliad souhaite ainsi poursuivre son engagement pour un numérique accessible et utile à tous.



Walter Delage, Responsable RSE du Groupe iliad, a déclaré à l’occasion de cette annonce : “Rejoindre EpE aujourd’hui, j’en suis convaincu, est une autre preuve de notre détermination à tenir nos engagements, à faire les choses bien et chaque fois que possible plus VITE !”

Rejoindre EpE, c’est concrètement :

– Contribuer à l’agenda environnemental,

– Participer à la mobilisation générale des entreprises en France comme en Europe,

– Anticiper les nouvelles normes et évolutions de marchés,

– Adopter les meilleures pratiques en profitant des retours d’expériences des autres membres.