Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : trois nouvelles chaînes bientôt accessibles gratuitement

Pluto TV annonce le lancement courant février de trois nouvelles chaînes : “Pluto TV Retro Toons”, Pluto TV Love Songs” et “Are you the One ?”.

Lancée lors du 1er trimestre 2021 en France, Pluto TV poursuit sa croissance dans l’Hexagone. Présente dans près d’une trentaine de pays, la plateforme AVOD revendique plus de 54 millions d’utilisateurs actifs par mois dans le monde. En France, son objectif est de rencontrer le même succès avec une kyrielle de chaînes thématiques, “organisées et uniques”. Aujourd’hui, Pluto TV propose plus de 80 chaînes et plus de 1 000 films et séries sur tous les supports (smartphone, tablette, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV).

En février, la plateforme gratuite et financée par la publicité, va continuer d’étoffer son catalogue en intégrant trois nouvelles chaînes. Le première sera baptisée “Pluto TV Retro Toons”, ce flux fera la part belle aux cartoons qui ont marqué l’histoire du genre.

Suivra le lancement de “Pluto TV Love Songs” pour les fans de chansons d’amour. Puis comme à son habitude, le service proposera une nouvelle chaîne dédiée entièrement à un seule contenu, en l’occurence cette fois l’émission de téléréalité “Are you the One ? “. Disponible également sur Netflix, ce programme met en avant 20 célibataires se retrouvant dans une destination tropical. Ils auront un mois pour trouver leur partenaire idéal et filer le parfait amour. Ou pas.