Clin d’oeil : Quand Orange et ses abonnés s’amourachent de Xiaomi

Pour mettre en avant une opération commerciale, l’opérateur historique a annoncé le nombre d’abonnés ayant adopté un smartphone Xiaomi. Une déclaration pas si anodine.

L’amour fou entre Orange et Xiaomi méritait bien un petit post sur les réseaux sociaux. L’opérateur a en effet dévoilé la part de son parc d’abonnés mobile ayant opté pour un smartphone de la marque, une pratique très rare chez les opérateurs. Le chiffre peut en effet être impressionnant, avec 1 millions d’abonnés possédant l’un des modèles commercialisé par Xiaomi, et pourtant…

1 MILLION d’utilisateurs #Xiaomi chez Orange ! C’est peut-être un détail pour vous … — Orange France (@Orange_France) February 3, 2022

Le nombre de clients Orange/Sosh était estimé à près de 21 millions en France au troisième trimestre 2021, les détenteurs de smartphones Xiaomi ne représenteraient donc que 4.74% des abonnés de l’opérateur. De plus, les personnes suivant un tant soi peu l’actualité tech dans le monde savent que Xiaomi est l’un des leaders du marché du mobile et que sa marque Redmi fait partie des références des smartphones entrée de gamme. Pourquoi donc s’en vanter ? Plusieurs raisons derrière ce coup de com bien ficelé.

Le premier intérêt est assez direct, puisqu’il suffit de faire défiler le tweet pour en voir l’application. Dans l’optique de promotion des smartphones Xiaomi et de l’offre d’Orange, l’opérateur a lancé une opération promettant plusieurs réductions sur certains de modèles de la marque dans sa boutique en ligne. Des soldes habilement situées sous l’interaction de Xiaomi, qui continue la référence à “Il jouait du piano debout” du premier tweet, qu’Orange clôture en changeant les paroles pour dévoiler son offre.

Ça veut dire qu’il est temps de lancer la #SemaineXiaomiOrange ! Rendez-vous dès aujourd’hui et jusqu’au 9 février en boutique Orange et sur https://t.co/GkNAD0WNa8 pour profiter de réductions exceptionnelles ! 🗓️ — Orange France (@Orange_France) February 3, 2022

L’opération continuera même demain, avec une surprise teasée par le fabricant chinois.

Et le tweet initial veut en effet dire beaucoup pour Xiaomi. Si les connaisseurs (ou même curieux) de la tech n’ont plus vraiment de doutes sur la qualité des modèles proposés par le fabricant chinois, le grand public peut encore se méfier des marques autres que Samsung, Apple, surtout pour des modèles d’entrée de gamme. Orange affiche donc une marque de confiance et indique que ses abonnés font de même, en montrant qu’un million de clients ont déjà fait le choix de la marque, alors pourquoi pas vous ? Une manière de donner plus de crédit à la marque et la qualité de ses smartphones aux yeux d’une audience moins informée, en une seule phrase. Le tout en citant France Galle, pour toucher le coeur des mélomanes.