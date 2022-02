Free s’apprête à lancer une nouvelle offre Freebox à prix cassé

Rendez-vous ce lundi 7 février à 19h sur Veepee pour une nouvelle offre Freebox Révolution avec TV by Canal.

C’est la première vente privée de l’année pour Free sur le site d’e-commerce Veepee. L’offre Freebox Révolution avec TV by Canal fait son retour dès ce soir. Selon l’image d’illustration de ce bon plan, il s’agira comme en décembre dernier d’un abonnement fibre et ADS proposé à 9,99€/mois pendant 1 an, puis 39,99€/mois. L’engagement sera de 12 mois. Les services Amazon Prime et Canal+ Séries seront quant à eux offerts respectivement 6 mois et 1 an. Jusqu’à 100€ seront remboursés sur les frais de résiliation et les mois d’abonnement restant à échoir, facturés par l’ ancien opérateur. Il faudra aussi sans doue prévoir des frais de mise en service de 49€.