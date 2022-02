Free Mobile : choc entre les deux smartphones 5G les moins chers de la boutique

Vous voulez la 5G, mais avez un petit budget. Free Mobile propose deux smartphones 5G aux alentours de 200 euros dans sa boutique en ligne. Lequel devriez-vous choisir ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au gré des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Notre but ? Vous aidez à mieux choisir. Nous opposons aujourd’hui les smartphones TCL 20 R 5G et Realme 8 5G, tous les deux affichés au comptant à 199 et 219 euros respectivement. Ils sont également disponibles à 5,99 euros par mois pendant 24 mois via l’offre de location avec option d’achat Free Flex.

L’écran : Realme



S’il profite comme son rival du taux de rafraîchissement 90 Hz pour plus de fluidité, le TCL 20 R 5G apparaît en retrait avec sa définition HD+ et son encoche goutte d’eau pour la caméra avant. Le Realme 8 5G est simplement plus moderne, remportant ainsi cette manche.

Notre classement :

Realme 8 5G (IPS, 6,5 pouces, Full HD+, 90 Hz poinçon excentré) TCL 20 R 5G (IPS, 6,52 pouces, HD+, 90 Hz et encoche goutte d’eau)

Les performances : Realme

Les deux smartphones s’articulent autour de la plate-forme MediaTek Dimensity 700, profitant ainsi d’un processeur octa-core jusqu’à 2,2 GHz et de la compatibilité avec les réseaux 5G. Le Realme 8 5G offre toutefois un petit surplus de mémoire vive toujours bienvenu.

Notre classement :

Realme 8 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset MediaTek Dimensity 700 et mémoire vive 6 Go) TCL 20 R 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset MediaTek Dimensity 700 et mémoire vive 4 Go)

La photo : Realme

La partie photo du Realme 8 5G est tout simplement plus intéressante, avec le capteur 48 Mégapixels absent chez le rival et le capteur à selfies proposant deux fois plus de définition. Le reste n’est qu’affaire de capteurs photo 2 Mégapixels n’apportant pas grand-chose dans les faits. Dispensables, en d’autres termes.

Notre classement :

Realme 8 5G (triple capteur 48/2/2 Mégapixels au dos, 16 Mégapixels à l’avant) TCL 20 R 5G (triple 13/2/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : Realme



Les Realme 8 5G et TCL 20 R 5G embarquent une batterie 5 000 mAh pour une solide autonomie. Le premier offre cependant une charge presque deux fois plus puissante que chez le second. Avec une telle capacité de batterie, ce n’est pas un détail.

Notre classement :

Realme 8 5G (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts) TCL 20 R 5G (batterie 4 500 mAh et charge 10 Watts)

Le choix d’Univers Freebox



Performances, écran, photo et charge, le Realme 8 5G en offre plus à chaque fois. L’investissement supplémentaire de 20 euros apparaît plus que judicieux, surtout si vous comptez garder l’appareil sur le long terme. Vous pouvez d’ailleurs découvrir le test du Realme 8 5G que nous vous avions proposé.