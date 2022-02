Smartphones : Samsung était leader en 2021 avec 20 % des ventes, devant Apple et Xiaomi

Samsung reste leader sur le marché du smartphone. Avec ses iPhone, Apple s’est toutefois octroyé la première place durant le quatrième trimestre. Les marques chinoises telles que Xiaomi, Oppo et Vivo continuent quant à elles de progresser et de gagner des parts de marché.

Le cabinet d’étude IDC vient de publier son dernier rapport sur les ventes mondiales de smartphones. 1,35 milliard de smartphones ont été vendus en 2021, soit une progression de 5,7 % par rapport aux 1,28 milliard écoulés en 2020. Le Top 3 des marques se compose de Samsung avec 272 millions d’unités et 20,1 % de parts de marché, Apple avec 235,7 millions et 17,4 % et Xiaomi avec 191 millions et 14,1 %. Oppo et Vivo arrivent en 4e et 5e position avec 133,5 et 128,3 millions d’unités (pour 9,9 et 9,5 % du marché). Samsung reste donc leader, mais avec une progression de 6 % sur 12 mois, quand ses rivaux affichent des progressions à deux chiffres comprises entre 14,8 et 29,3 %.

Lorsque l’on zoome sur le quatrième trimestre 2021, durant lequel 362,4 millions de smartphones ont été vendus, soit 3,2 % de moins qu’un an auparavant, c’est Apple qui s’empare de la première place et Samsung qui se retrouve à la deuxième. En plus d’être marquée par les fêtes de fin d’année, la période correspond aussi à l’annonce des nouveaux iPhone. Apple a ainsi représenté 23,4 % des ventes avec 84,9 millions d’unités, quand Samsung et Xiaomi ont généré 19 et 12,4 % des ventes avec 63,7 et 43,3 millions.

“Comme nous l’avons mentionné au dernier trimestre, la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de composants ont commencé à avoir un impact significatif sur le marché des smartphones, alors que nous entrions dans la seconde moitié de l’année, et cela continue d’être le cas alors que nous entrons maintenant en 2022. Nous prévoyons de voir les défis d’approvisionnement et de logistique se poursuivre au cours du premier semestre de cette année, mais nous pensons actuellement que nous renouerons avec la croissance au deuxième trimestre et au second semestre 2022. Il ne fait aucun doute que la demande est toujours forte sur de nombreux marchés, et pour certains dans la mesure où nous constatons un intérêt croissant des consommateurs pour la 5G et les nouveaux facteurs de forme comme les pliables”, analyse Ryan Reith , du cabinet IDC.