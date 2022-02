Un documentaire inédit sur la reine d’Angleterre diffusé ce soir sur W9

Ce dimanche 6 février, la reine d’Angleterre fêtera ses 70 ans de règne correspondant a son jubilé de platine. Cela en fait le règne le plus long du monde et à cette occasion de grandes festivités seront organisés sur quatre jours début du mois de juin prochain.

Afin de mettre à l’honneur la souveraine du Commonwealth, W9 diffusera ce mercredi 2 février un documentaire inédit en deux parties. Intitulé “Elizabeth II: les derniers secrets d’une reine”, ce documentaire retracera les longues années au pouvoir de la reine. Découvrez ou redécouvrez cette monarque pas comme les autres. De son look incontournable, à son unique amour le prince Philip, le documentaire se penchera également sur les moments difficiles de sa vie. Son long silence lors de la mort de son ex belle fille Lady Diana, les divorces de ses fils Andrew et Charles tout sera décryptés. “Rivalités, intrigues, et psychodrames, voici, à travers des images exceptionnelles et des analyses d’experts, les derniers secrets de la reine la plus célèbre de l’histoire” tease la chaîne du groupe M6.

Rendez vous donc ce soir à 21 h 05 pour la première partie suivie de la seconde à partir de 21 h 50. A noter qu’une séance de rattrapage aura lieu ce dimanche 6 février à partir de 12 h 50 toujours sur W9.