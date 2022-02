Les Marseillais : l’émission fête ses 10 ans au Mexique avec une ancienne dauphine de Miss France

Les Marseillais reviennent dans une nouvelle saison au Mexique, pour fêter les dix ans de l’émission. Une ancienne dauphine de Miss France sera également de la partie.

Les Marseillais reviennent pour une nouvelle saison et fêter leur dix ans au Mexique. À partir du lundi 21 février à 18 h 50, après “Les princes et princesses de l’amour“, les 18 candidats reviennent sur W9 avec une invitée spéciale. Une ancienne dauphine de Miss France, Charlotte Mint. Ce n’est pas la première fois qu’une candidate aux élections de Miss France participe à une émission de téléréalité, puisque de nombreuses candidates ont déjà participé :

Charlotte Bobb (Les Princes et les Princesses de l’amour, Les Marseillais vs Le Reste du Monde et 10 couples parfaits),

(Les Princes et les Princesses de l’amour, Les Marseillais vs Le Reste du Monde et 10 couples parfaits), Cassandra Jullia (La Villa des cœurs brisés),

(La Villa des cœurs brisés), Nadège Dabrowski (Secret Story)

(Secret Story) Charlotte Lacourbe, Norma Julia et Montaine Mounet (Les Marseillais),

Des comédiens complices

“Après avoir dignement fêté cet anniversaire à leur arrivée, les Marseillais sont prêts à profiter de ce merveilleux pays qui leur réserve bien des surprises… Pour rester dans l’aventure, tous vont devoir relever les challenges professionnels lancés par l’intransigeante Alejandra, leur nouvelle bookeuse” annonce la chaîne dans un communiqué. W9 promet une nouveauté cette saison, Antony, Esteban, Alejandra et Ileana seront quatre comédiens complices et intégreront le casting chacun avec une mission bien précise. Par exemple, Antony sera chargé “d’agacer tous les Marseillais et particulièrement Julien à qui il veut prendre la place de chef” et Ileana “d’être une fan absolue et inquiétante de Maéva“. De nouveaux candidats débarqueront également dans l’aventure pour créer, comme chaque année, des “problèmes” entre les Marseillais.

Source : TV Mag du Figaro