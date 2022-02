RMC Story : enquête inédite sur le gourou de l’apocalypse David Koresh, le 15 février

Retrouvez une enquête inédite au sujet de David Koresh, le Gourou de l’apocalypse, sur RMC Story.

Réalisé par Vincent Nequache, le documentaire de 52 minutes se passera en hiver 1993, à Mount Carmel, une forteresse gigantesque située dans l’état du Texas, à Waco. Dans ce documentaire, retrouvez plein d’archives rares, la parole est donnée à des experts, mais aussi à des policiers du FBI ou anciens membres de la secte afin de permettent de revivre, avec les témoignages, de l’intérieur cette incroyable histoire. Retrouvez l’enquête sur RMC Story, le 15 février à 21 h 05.

Quel sont les faits ?

Cette tragédie sanglante est l’œuvre d’un homme, religieux et fanatique âgé de 33 ans. Son nom : David Koresh… Environ une centaine d’hommes, de femmes et d’enfants membres de la secte des “Davidiens” se sont imposés armes à la main, pour empêcher le FBI de venir arrêter David Koresh. Après plusieurs tentatives de conversations et de négociations, les autorités américaines décident finalement de donner l’assaut. Le bilan de cet affrontement est critique : 87 morts dont 23 enfants (la plupart morts dans un incendie).

