Chris Marques succède à Jarry après son départ du jeu “Good Singers” sur TF1

Au lancement en été 2020, les téléspectateurs pouvaient compter Chris Marques parmi les Jurés de l’émission “Good Singers” animée par Jarry sur TF1. Il a également fait partie des Jurés de “Danse avec les stars“. 1 an plus tard, suite au départ de l’animateur, Chris Marques a été choisi par TF1 production pour le remplacer la saison prochaine. Une décision prise assez tardivement, car le tournage commencera dans quelques jours.

Qu’est-ce que “Good Singers” ?

L’émission “Good Singers” est adapté de “I can see your voice ?“, la version coréenne. Une émission musicale où les invités doivent mener leur enquête afin de repérer les vrais et les faux chanteurs parmi douze anonymes qui participent au jeu. Ils révéleront leur véritable voix en chanson.

Diffusée depuis le 17 juillet 2020, selon Médiamétrie, la première saison avait enregistré 3,2 millions de téléspectateurs (18,2 de part d’audience). Mais la seconde saison, transmise il y a six mois, n’a pas eu le même impacte car, seulement 2,1 millions de personnes (11,7 % de PDA) ont été devant l’émission. La troisième saison saura-t-elle remonter les audiences ?

Source : Pure Médias