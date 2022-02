Salto dévoile les programmes à venir en février

Salto dévoile la liste des programmes qui vont rejoindre la plateforme en février.

4 février

Tout le monde ment – saison 1 : par Pau Freixas avec Irene Arcos, Natalia Verbeke, Leonardo Sbaraglia

Synopsis : La petite ville côtière de Belmonte voit sa tranquillité voler en éclat lorsque la vidéo des ébats de Macarena avec Ivan, son élève et le fils de sa meilleure amie, est publiée sur Internet. La révélation de leur relation va ébranler la ville et faire émerger tous ses secrets…

A Very British Scandal – saison 1 : par Sarah Phelps avec Claire Foy, Paul Bettany, Olwen May

Synopsis : La chronique du divorce du Duc et de la Duchesse d’Argyll, l’une des affaires judiciaires les plus notoires du XXème siècle. Célèbre pour son charisme, sa beauté et son style, Margaret, duchesse d’Argyll, a fait la une des journaux lors d’un divorce marqué par des accusations de falsification, de vol, de violence, de consommation de drogue, d’enregistrement secret, de corruption et d’une photo polaroid explicite, le tout sous le feu des projecteurs des médias britanniques des années 1960.

Première année : par Thomas Lilti avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau

Synopsis : Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu’à la fête, les deux étudiants devront s’acharner et trouver un juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les espérances de demain.

Médecin de campagne : p ar Thomas Lilti, Baya Kasmi avec François Cluzet, Marianne Denicourt, Isabelle Sadoyan

Synopsis : Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, les soigne et les rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie, médecin depuis peu, venue de l’hôpital pour le seconder. Mais parviendra-t-elle à s’adapter à cette nouvelle vie et à remplacer celui qui se croyait… irremplaçable ?

Hippocrate : par Thomas Lilti, Julien Lilti avec Vincent Lacoste, Reda Kateb, Jacques Gamblin

Synopsis : Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais pour son premier stage d’interne dans le service de son père, rien ne se passe comme prévu. La pratique se révèle plus rude que la théorie. La responsabilité est écrasante, son père est aux abonnés absents et son co-interne, Abdel, est un médecin étranger plus expérimenté que lui. Benjamin va se confronter brutalement à ses limites, à ses peurs, celles de ses patients, des familles, des médecins, et du personnel. Son initiation commence.

11 février

Evil – saison 2 : par Robert King (III), Michelle King avec Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi

Synopsis : Le mal se rapproche de la maison dans cette saison 2. Kristen lutte contre sa nature sombre, tandis que David est happé par la tentation alors qu’il se rapproche de son ordination. Pendant ce temps, Ben est hanté par des terreurs nocturnes qui s’attaquent à ses plus grandes peurs.

Mamma mia ! et Mamma mia ! Here we go again : par Catherine Johnson (II) avec Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan

Synopsis : C’est en 1999, sur la ravissante île grecque de Kalokairi que l’aventure romantique commence, dans un hôtel méditerranéen isolé, la villa Donna, tenu par Donna, sa fille Sophie et le fiancé de Sophie, Sky. Juste à temps pour son mariage prochain, Sophie poste nerveusement trois invitations destinées à trois hommes bien différents dont elle pense que l’un d’eux est son père. De trois points du globe, trois hommes s’apprêtent à retourner sur l’île – et vers la femme – qui les avait enchantés 20 ans auparavant.

Orgueil et préjugés : par Deborah Moggach, Emma Thompson avec Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Rosamund Pike

Synopsis : Dans un petit village d’Angleterre, sous le règne de George III, Mrs. Bennet veut marier ses filles afin de leur assurer un avenir serein. L’arrivée de nouveaux voisins, Mr. Bingley et son ami Mr. Darcy, plonge Jane et Elisabeth dans des affaires de coeur tumultueuses. Cette dernière découvre l’amour en rencontrant le bel et aristocratique Darcy. Pourtant, tous deux devront passer outre leur orgueil et les mauvaises interprétations qui s’ensuivent avant de tomber dans les bras l’un de l’autre à la grande surprise des Bennet.

Jane : par Kevin Hood, Sarah Williams avec Anne Hathaway, James McAvoy, James Cromwell

Synopsis : Un portrait de la célèbre écrivain britannique Jane Austen, au travers de son histoire d’amour vécue, à l’aube de ses vingt ans, avec Tom Lefroy…

Love & Friendship : par Whit Stillman, Jane Austen avec Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Stephen Fry

Synopsis : Angleterre, fin du XVIIIe siècle : Lady Susan Vernon est une jeune veuve dont la beauté et le pouvoir de séduction font frémir la haute société. Sa réputation et sa situation financière se dégradant, elle se met en quête de riches époux, pour elle et sa fille adolescente. Épaulée dans ses intrigues par sa meilleure amie Alicia, une Américaine en exil, Lady Susan Vernon devra déployer des trésors d’ingéniosité et de duplicité pour parvenir à ses fins, en ménageant deux prétendants : le charmant Reginald et Sir James Martin, un aristocrate fortuné, mais prodigieusement stupide… Librement adapté de “Lady Susan”, de Jane Austen.

Quand Harry rencontre Sally : par Nora Ephron avec Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher

Synopsis : Harry et Sally s’entendent comme chien et chat. Après la fac ils prennent la même destination, New York, mais ne se reverront que cinq ans plus tard, par hasard, dans un aéroport. Chacun a fait sa vie, ils se sont fiancés. Cinq ans passent encore, ils se rencontrent à nouveau. Tous deux viennent de rompre et dans cette étape difficile, ils se découvrent une vraie amitié. La complicité les rapproche à tel point qu’ils finissent par admettre, ce que leurs amis savaient déjà : ils sont faits l’un pour l’autre.

Section de Recherches – intégrale : par Dominique Lancelot, Steven Bawol, Yann Le Nivet avec Xavier Deluc, Franck Semonin, Raphaële Bouchard

Synopsis : La section de recherches est une unité spéciale de la gendarmerie nationale, chargée des affaires les plus complexes, des crimes les plus crapuleux aux enlèvements d’enfants. A la recherche de témoins, l’équipe est habilitée à étendre ses enquêtes au-delà de nos frontières.

18 février

The Lost Symbol d’après Dan Brown – saison 1 : par Jay Beattie, Dan Dworkin avec Ashley Zukerman, Eddie Izzard, Valorie Curry

Synopsis : Les aventures de jeunesse de Robert Langdon, alors que son mentor est kidnappé et qu’il doit résoudre une série d’énigmes mortelles pour le retrouver. Avec la CIA, celui qui deviendra le célèbre symbologiste de Harvard, va mettre à jour une conspiration effrayante…

Pandore – saison 1 : par Vania Leturcq, Savina Dellicour avec Anne Coesens, Salomé Richard, Yoann Blanc

Synopsis : Bruxelles, à deux mois des élections. La campagne qui bat son plein est perturbée par une enquête de corruption. Survient alors une agression tragique qui va provoquer la collision de plusieurs personnages, chacun défendant sa propre vérité. Une juge d’instruction, un politicien, une activiste et une journaliste vont être amenés à poser des actes qui dépassent tout ce qu’ils auraient pu imaginer.

22 février

All American : Homecoming – saison 1 en US+24 : par Nkechi Okoro avec Geffri Maya Hightower, Peyton Alex Smith, Cory Hardrict

Synopsis : Le spin-off de la série All American suit Simone Hicks, une jeune espoir de tennis de Beverly Hills, et Damon, un joueur de baseball d’élite de Chicago, alors qu’ils jonglent entre leur carrière sportive au sein d’une prestigieuse HBCU (Historically Black Colleges and Universities) et les problématiques de l’âge adulte.

25 février

The Middle – intégrale : par Eileen Heisler, DeAnn Heline avec Patricia Heaton, Neil Flynn, Eden Sher

Synopsis : Oubliez les sportifs, les stars de cinéma, les politiciens… Les parents sont les vrais héros ! Et de ce point de vue, Frankie est même une super-héroïne ! Avec son mari et ses 3 enfants, elle vit à Orson, en Indiana, depuis toujours. Cette petite famille fait partie de la majorité : la classe moyenne.