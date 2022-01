“Je demande à tout le monde de boycotter cette merde sans nom”, Cyril Hanouna dézingue les Victoires de la Musique de France Télévisions

Mardi 11 janvier en direct de son talk-show quotidien, Cyril Hanouna est monté au créneau face à France Télévisions et la cérémonie des victoires de la musique et le choix des nominés.

La liste des nominés des 37e victoires de la musique révolte le présentateur de “Touche pas à mon poste” sur C8. En effet ce dernier appel au boycott de la prochaine édition diffusée le 11 février prochain sur France 2 avec Olivier Minne et Laury Thilleman aux commandes.

La raison de cet appel au boycott est l’absence de Grand corps malade parmi les nommés. “Je vais boycotter cette soirée qui est une merde sans nom. Je vous le dis, c’est de la merde ! Absent de la liste. Le plus gros vendeur de disques. Grand corps malade, absent des Victoires de la musique !”. Il met également en avant que d’autres artistes ayant marqué 2021 ne sont pas nommés comme Jul, Gims ou encore Ninho. Pour le présentateur de C8 c’est une mascarade. “Il n’y a pas tous les plus grands vendeurs de disques. Cette supercherie des Victoires de la musique, je le dis à France Télévisions, c’est honteux de faire ça !”

“Les maisons de disques font la loi dans les Victoires de la musique”

La non nomination de Grand corps malade serait du au fait qu’il est indépendant et donc pas sous contrat avec une maison de disque comme l’explique Cyril Hanouna : “Il paraît qu’il y a une énorme magouille. Je vous le dis. En fait, Grand corps malade fait partie des indépendants. Les maisons de disques font la loi dans les Victoires de la musique. C’est pour ça que Grand corps malade ne serait pas nommé“. Et d’ajouter “C’est au service public et à France Télévisions de dire : ‘Ce doit être carré ! C’est quoi cette histoire-là ? Il n’y a pas Grand corps malade ? Comment ça se fait ?’. L’artiste de l’année, en vrai, on le sait, c’est Grand corps malade ! Il n’y a pas à discuter ! On n’a même pas besoin des Victoires de la musique“. 7

Source : Puremédias