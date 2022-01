TF1 lancera une nouvelle offre gratuite le 24 janvier incluant un JT à la carte

Annoncé en février dernier, le JT personnalisé de TF1 sera disponible dans 10 jours dans une nouvelle application mobile.

Initialement prévu fin 2021, le JT interactif de TF1 sera finalement lancé le 24 janvier prochain. Si le succès de ses journaux télévisés est incontestable avec plus de 40% de part d’audience pour le 13h et plus de 27% pour le 20h, la filiale de Bouygues veut séduire une autre audience en permettant de construire son propre journal sur mesure à l’aide du catalogue de vidéos dédié à l’actualité de TF1, lequel a comptabilisé près de 300 millions de vues l’année dernière.

Concrètement, le groupe TF1 lancera une nouvelle offre numérique sous la marque TF1 Info. Celle-ci sera «mobile first», avec une application adaptée aux formats verticaux. Une version ordinateur sera également disponible avec un nouveau site baptisé tf1info.fr.

Il suffira alors à l’utilisateur de créer un compte et de sélectionner ses préférences en matière d’information, comme la politique, le sport, la gastronomie ou encore le patrimoine, le tout dans une liste de 25 catégories. Un « fil d’info » actualisé quotidiennement et constitué à la fois des news du jour et de sujets plus magazine, issus des JT du « 13 Heures » et du « 20 Heures », pourra alors être activé.

Pensée comme un nouvel usage du replay du journal, cette offre permettra ainsi de choisir la durée de son JT à la carte tout en restant soumis à un tronc commun d’actualité. Le but est ainsi de privilégier les contenus susceptibles d’intéresser le téléspectateur, sans pour autant l’enfermer dans une bulle. Une information de proximité sera aussi proposée en fonction des préférences géographiques de chacun.

Source : Le Figaro, Offremedia