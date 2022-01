Des gigas supplémentaires chez Free Mobile mais qu’allez-vous en faire ? Tentez de gagner un iPhone 13 ou un Samsung S21 FE

Free Mobile continue de vous faire gagner des smartphones 5G via différent jeux concours pour fêter ses 10 ans. Pour la fin de l’opération, l’opérateur vous laisse le choix entre un Samsung S21 FE ou un iPhone 13, selon la plateforme sur laquelle vous participez.



“Que vais-je faire de toutes ces données ?” est une question que peuvent se poser les abonnés Free Mobile depuis la hausse de 60 Go de leur forfait sans surcoût, annoncée par Free Mobile le 10 janvier dernier. Depuis son anniversaire, l’opérateur a lancé une série de jeux concours sur les réseaux sociaux à destination de ses abonnés. Après avoir mis en jeu un Xiaomi 11T 5G et l’Oppo Find X3 mardi et un Samsung Galaxy S21 FE hier, Free clôture sa semaine de cadeaux en faisant de nouveau gagner un iPhone 13 sur Twitter et un Samsung Galaxy S21 FE sur sa page Facebook.

Tous les abonnés peuvent participer. Il suffit de partager ce que vous comptez faire de l’augmentation de data de votre forfait. Sur Twitter, il faudra utiliser le hasthag #10AnsFreeMobile et sur Facebook, il suffit de poster en commentaire sous le post dédié. Plusieurs participations par personne sont autorisées à condition de réunir les conditions suivantes : même nom, même prénom, même adresse, code postal, ville, pays, numéro de téléphone.

Pour rappel, l’iPhone 13 proposé est un modèle avec 128 Go de stockage d’une valeur de 909€, tandis que le Samsung S21 FE à gagner sur Facebook est le dernier entrant de la gamme du fabricant sud-coréen, pensé pour être un modèle allégé dans une “Fan Edition”, d’une valeur de 759€. Tous les deux sont compatibles 5G.