Le saviez-vous : il existe des alternatives à l’application Oqee sur mobile pour les abonnés Freebox laissés-pour-compte

Car il n’y a pas que Oqee dans la vie, en tout cas pas pour tous les abonnés Freebox.

Depuis l’été dernier, les abonnés Freebox Pop et Delta peuvent profiter de leur flux TV mais aussi de l’enregistrement dans le cloud et des fonctionnalités de l’interface maison de Free sur smartphones Android et iPhone. Pour les autres, des applications existent pour regarder Freebox TV ou la TNT, parfois à certaines conditions. Petit tour d’horizon.

Box’n TV

Disponible gratuitement sur le Play Store de Google, l’application Box’n TV est une solution permettant d’accéder aux chaînes Freebox TV et TV by CANAL compatibles avec le service « multiposte » fournis par votre Freebox. Ce sont près de 500 chaines accessibles sur jusqu’à 3 écrans supplémentaires chez vous. Seule condition : les appareils doivent être connectés sur le réseau Wi-Fi de la Freebox, ce qui vous empêchera d’en profiter n’importe où. Les chaines TF1, Canal+, M6, W9, TMC, TFX, Gulli, TF1 Séries Films et 6ter n’autorisent en revanche pas les abonnés à diffuser leur flux TV issu d’Internet (ADSL ou fibre optique) sur le service multiposte. Vous pouvez cependant y accéder par leur flux TNT si votre player est relié à une antenne.

Multiposte pour Freebox TV

Disponible gratuitement sur Android et iOS, cette application est utile pour visualiser toutes les chaînes disponibles dans le service Multiposte de Freebox TV, sur smartphone et tablette. Les différentes sources (auto, bas débit, HD et standard) sont accessibles d’un simple toucher, la navigation est fluide bien qu’il est à regretter la présence de publicités. Dans la même veine, existe aussi l’application Fbox TV sur iOS qui en plus de lire les chaines TV, permet de choisir le bouquet puis de filtrer la liste suivant le type de flux (TNT, ADSL etc). Encore une fois, l’utilisation de ces applications nécessite d’être connecté au WiFi de votre Freebox (donc chez vous sauf si vous passez par le VPN de la box).

L’application myCanal

C’est la meilleure alternative à Oqee pour les abonnés Freebox avec TV by Canal. L’application de la filiale de Vivendi gagne chaque année en popularité. Aujourd’hui, les deux tiers des 9 millions d’abonnés aux offres Canal l’utilise en France et même en déplacement dans l’UE, de nombreux Freenautes aussi.

Celle-ci permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay.

Molotov pour vous servir

Avec pas moins de 17 millions d’utilisateurs, Molotov est une plateforme de TV par internet idéale pour accéder aux chaînes de la TNT en direct et en replay. Condamné récemment, le service ne propose plus les chaînes M6, W9, Gulli et 6ter dans son offre gratuite et s’est vu la semaine dernière interdit par la justice de diffuser les chaînes gratuites de TF1, des discussions sont en cours entre les deux acteurs. Reste que la plateforme conserve son utilité en mobilité et dispose de son propre service de AVOD Mango, une offre entièrement gratuite pour toute la famille qui vous permet d’accéder de façon illimitée à des films de cinéma, documentaires et émissions pour enfants.