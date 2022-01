Bouygues Telecom va lancer une nouvelle application tout-en-un pour ses abonnés mobiles

Nouvelle année, nouvelle appli. Les abonnés mobiles Bouygues Telecom se voient en effet proposer une nouvelle application tout-en-un. L’heure pour l’instant au bêta-test.



En ce début d’année 2022, Bouygues Telecom invite ses abonnés mobiles à participer à un bêta-test. Cela se passe directement sur le Play Store pour les utilisateurs sous Android et à travers l’application TestFlight pour ceux sous environnement iOS.

“Complètement refondue, plus pratique, plus rapide, plus personnalisée, plus simple à utiliser, plus moderne… l’application Bouygues Telecom regroupe toutes les infos dont vous avez besoin, en quelques clics”, explique l’opérateur, annonçant le remplacement de l’application Espace Client par l’application tout-en-un Bouygues Telecom.

Développée en tenant compte des remarques et suggestions d’amélioration des clients et des membres du Comité-Clients, la nouvelle application Bouygues Telecom regroupera de nombreuses informations incluant les données personnelles, les offres, services et options, les consommations en cours, les factures et l’accès au service d’assistance.

Le bêta-test est ouvert à tous, “quel que soit le smartphone que vous utilisez”, indique Bouygues Telecom. Les participants au test sont d’ailleurs invités à laisser leur avis et à faire remonter les bugs. “Dans la fiche de l’application, cliquez sur une étoile. Vous pourrez ensuite rédiger votre avis ou idée d’amélioration”, indique l’opérateur aux utilisateurs Android. Et d’ajouter, pour les utilisateurs d’iPhone : “pour donner votre avis, retournez sur l’app TestFlight, sélectionnez Bouygues Telecom puis cliquez sur Envoyez une évaluation de la bêta”.

Pour Android :

Télécharger l’application Espace Client sur le Play Store Cliquer ensuite sur Rejoindre le programme bêta Lorsque vous mettrez à jour votre appli Espace client, elle sera remplacée par l’application Bouygues Telecom

Pour iOS :