Free Mobile frappe fort pour ses 10 ans et inclut désormais 210 Go de data dans son forfait à 19,99€/mois

A l’occasion de l’anniversaire de ses 10 ans, Free Mobile gâte ses anciens et nouveaux abonnés en boostant une fois de plus son forfait à 19,99€/mois face à une concurrence agressive.

“Le 10 janvier 2012, Xavier Niel lançait Free Mobile et révolutionnait le marché avec ses offres simples, généreuses et innovantes. Free Mobile célèbre aujourd’hui son anniversaire et vient rappeler tout ce que ce lancement a apporté aux Français”, annonce ce matin l’opérateur de Xavier Niel. Mais au-delà des bons souvenirs, il lui fallait marquer le coup, 10 ans après avoir révolutionné le marché du mobile en cassant les prix avec ses deux offres devenues depuis historiques, à savoir le forfait 2€ et celui à 19,99€/mois.

A l’occasion de son anniversaire, Free Mobile annonce booster de nouveau en data et ce dès à présent son Forfait Free. Celui-ci passe à 210 Go/mois en 4G et en 5G contre 150 Go précédemment. Le tout automatiquement et sans surcoût pour les anciens comme nouveaux abonnés. Côté data en roaming, pas de changement, les abonnés bénéficient toujours de 25 Go/mois depuis plus de 70 destinations. L’opérateur frappe fort à l’heure à les marques low cost de la concurrence comme Red by SFR et B&You proposent régulièrement des offres limitées incluant une enveloppe de données similaire. C’est aussi l’occasion pour lui de préparer ses abonnés aux futurs usages qu’apportera la 5G dans les années à venir.