Free Mobile lance une nouvelle offre spéciale sur son forfait intermédiaire avec un max de gigas

A l’occasion de ses 10 ans, Free Mobile enchaîne les annonces.

Fidèle à lui-même, Free se met sur son 31 ce 10 janvier 2022 pour célébrer les 10 ans de sa révolution mobile. D’abord en boostant de nouveau le Forfait Free en data lequel passe à 210 Go/mois sans surcoût mais aussi en lançant une opération spéciale sur son offre Série Free qui du 10 au 18 janvier est quant à elle exceptionnellement proposée aux nouveaux abonnés avec un maximum de data, soit 100 Go (+ 10 Go de roaming) à seulement 10,99€/mois pendant 1 an. C’est la première fois que l’opérateur propose autant de données sur ce forfait. Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur forfait Free 5G 150 Go à 19.99€/mois. Le service Free Ligue 1 Uber Eats est inclus.

Free ne suivra pas le mouvement

A la question de savoir si l’ex-trublion prévoit de pérenniser son offre Série Free et ainsi mettre fin à la bascule, l’opérateur a répondu par la négative le 18 septembre lors de sa convention annuelle : ” il n’y aura pas de pérennisation, le forfait intermédiaire existe de différentes façons aujourd’hui, avec la série Free, sur Veepee, il existe aussi si vous êtes un abonné Freebox Pop avec un forfait mobile à 9.99€/mois. On fait exister des offres autour de 9.99€ de manière spécifique“, a fait savoir Thomas Reynaud, directeur général de Free.

Fidèle à ses valeurs, Free préfère jouer sur la transparence a contrario de certains rivaux . “Aujourd’hui on est heureux d’avoir deux forfaits uniques. Au milieu de ça, on a une offre qui est ce qu’on appelle « transparente», c’est à dire qu’on fait une promotion la première année et puis on rebascule sur l’autre forfait. Nos concurrents ont une stratégie différente”, a expliqué pour sa part Xavier Niel. Autrement dit, lancer un forfait intermédiaire sans promotion pousserait inévitablement l’opérateur à s’aligner sur la stratégie de ses concurrents, à savoir augmenter le prix et modifier l’abonnement des abonnés par la suite. Une pratique légale mais dérangeante dont usent très largement Red by SFR et Bouygues Telecom.