Freebox TV : deux services atypiques disparaissent

Deux plateformes de VOD assez particulières ont disparu du vidéo store des Freebox.

Au revoir à MyMTV et Mon Nickelodeon Junior. Les deux plateformes éditées par le groupe ViacomCBS, lancées en mai 2020 sur l’ensemble des Freebox, ne sont désormais plus accessibles pour les abonnés Free, après avoir disparu la semaine dernière des offres de SFR.

My MTV se basait sur une idée assez simple : une chaîne musicale personnalisable multi-écrans en permettant justement de créer des “chaînes” basées sur vos propres critères musicaux. Une fois vos thématiques préférées sélectionnées, vous n’aviez ensuite plus qu’à lancer votre chaîne et laisser la plateforme faire le reste. Anciennement disponible sur le canal 260 de Freebox TV ou dans l’onglet Freebox Replay, elle n’affiche désormais plus rien.

Quant à Mon Nickelodeon Junior, il s’agissait d’une chaîne de télévision ludo-éducative, personnalisable, dédiée aux enfants. Les parents n’avaient qu’à choisir certains critères parmi l’âge, le sexe, les thèmes et le temps de visionnage pour que le service s’adapte aux préférences de chaque enfant. En se rendant sur le canal 157 de sa Freebox, à l’heure où nous écrivons ces lignes, une page de connexion s’affiche encore mais n’aboutit que sur un encart indiquant que la chaîne n’est plus disponible.

Merci à PDS