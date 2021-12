Netflix va adapter le jeu vidéo “Mega Man” en film “live action”

Netflix continue à adapter les jeux vidéos et s’attaque à Mega Man afin de produire un film en “live action” prochainement sur sa plateforme.

Paru pour la première fois en 1987, le jeu vidéo à succès engendrant plus de 37 millions de ventes, “Mega Man“, sera prochainement adapté en film “live action” par Netflix et Chernin Entertainment. En effet, le duo va donner vie au personnage emblématique de Capcom sur la plateforme de streaming. Tout comme “Sonic” ou encore “Uncharted“, le jeu vidéo “Mega Man” fera partie de la longue liste d’adaptation cinématographique des jeux vidéos.

Un projet de longue date de nouveau sur les rails

Évoqué en 2015 et annoncé en 2017, le projet était confié à la 20th Century Fox et aux scénaristes Henry Joost et Rel Schulman. Le projet semble de nouveau d’actualité puisque le duo de scénaristes a mentionné dans la section biographie de leur blog : “une adaptation de MEGA MAN de Capcom qu’ils ont écrite et dirigent“. Aucune date n’est, pour le moment, communiqué.

Source : Clubic