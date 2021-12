Emmanuel Macron sur TF1 : Valérie Pécresse saisit le CSA et reporte son intervention du 15 décembre sur BFMTV

Valérie Pécresse devait, détailler ses propositions pour la France sur BFMTV ce mercredi 15 décembre. Cependant cette dernière annonce saisir le CSA car TF1 diffusera un “grand entretien” avec Emmanuel Macron et reporte le rendez-vous prit avec la chaîne d’info.

Hier soir, en déplacement à Calais, la candidate à l’élection présidentielle, Valérie Pécresse, a déclaré qu’elle saisissait le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) après l’annonce par le groupe TF1 d’un “grand entretien” en prime time demain soir avec le président de la République sur la chaîne ainsi que LCI. En effet, les deux chaînes diffuseront un entretien d’une heure et demie avec Emmanuel Macron afin d’évoquer un bilan sur son mandat et sa vision d’avenir. Enregistré ce dimanche en compagnie du président de la République et présenté par Audrey Crespo-Mara et Darius Rochebin, “Emmanuel Macron, où va la France ?” sera diffusé en prime time.

“On ne peut pas avoir un président candidat, qui se fait ouvrir les chaînes de télévision et qui pendant des heures fait sa campagne, alors même que ses adversaires doivent se contenter de cinq minutes de duplex pour lui répondre. Ça n’est pas ça ma conception de la démocratie. Je demande au Conseil supérieur de l’audiovisuel de rétablir l’égalité des temps de parole et le fair-play démocratique dans cette élection” déclare la présidente de la région Île-de-France aux micros de BFMTV.

L’interview de Valérie Pécresse reportée

Valérie Pécresse était l’invité de la chaîne dans “Face à BFM” le 15 décembre à 20 h 50, mais en raison de cette annonce, l’intervention se voit reportée à une date ultérieure entrainant une réorganisation sur le calendrier de la chaîne.

Source : Pure Médias