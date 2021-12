Le CSA agite son bâton de gendarme, les chaînes TV devront être plus ponctuelles

Face aux plaintes des téléspectateurs, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel appelle les chaînes de la TNT à respecter leurs programmations et à éviter les retards.

Il va falloir reprendre les efforts pour les chaînes TV. Le CSA publie aujourd’hui un rappel à l’ordre à l’encontre des chaînes de télévision qui tendent à laisser certains de leurs programmes déborder, engendrant un retard sur le début de la soirée.

Si des plaintes émergent notamment sur le glissement progressif des horaires de début de soirée des programmes télévisés (passant de 20h50 à 21h voire plus tard), l’autorité rappelle qu’aucun horaire précis n’est imposé aux chaînes. Cependant, elles se doivent de respecter dispositions inscrites dans leurs conventions respectives.

Cependant, un relâchement des efforts de la part de certaines chaînes pousse le régulateur à sévir. Le CSA note ainsi un décalage d’en moyenne 3 minutes et 54 secondes durant la troisième semaine de septembre 2021, contre 2 min 33 en novembre 2019. Pire encore, cinq chaînes accusent un retard moyen supérieur à 5 minutes, dont TF1 et TMC, mauvais élèves avec plus de sept minutes de décalage.

Si aucune sanction n’est brandie pour l’instant, le régulateur entend procéder durant le premier semestre 2022 à de nouveaux relevés horaires afin de s’assurer que les chaînes se conforment aux dispositions en vigueur.