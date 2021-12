Inès Vandamme aux commandes du “Big bêtisier de Noël” sur TFX

La danseuse Inès Vandamme, finaliste de “Danse avec les stars” en 2019, présentera le “Big bêtiser de Noël” sur TFX le 24 décembre prochain.

Comme chaque année, le “Big bêtisier de Noël” revient. Cette fois-ci, Inès Vandamme, danseuse dans la dernière saison de “Danse avec les stars”, animera l’émission le 24 décembre à 21 h sur TFX. Un exercice auquel elle s’adonne pour la première fois. La chaîne n’avait, jusqu’à aujourd’hui, communiqué aucuns animateurs pour succéder à Christophe Beaugrand qui animera le “Bêtisier du 31” de TF1 le soir du réveillon du nouvel an.

“Au programme également : des stars de TikTok“

Ce soir-là, la nouvelle présentatrice, dévoilera “le meilleur d’internet, bien emballé, dans un ‘Big Bêtisier de Noël’ encore plus déjanté !“. “Au programme également : des stars de TikTok, des chutes spéciales 2021, des imprévus et autres canulars imparables“, annonce TFX, “la cérémonie des Bûches d’Or récompensera les images les plus drôles de l’année” ajoute la chaîne.

Source : Pure Médias